Коммерческий банк "Агросоюз" внесён в санкционный список

Соединённые Штаты в пятницу, 3 августа, внесли в санкционный список коммерческий банк "Агросоюз" за обслуживание счетов гражданина КНДР. По информации Министерства финансов США, через финансовое учреждение с 2009 по 2013 год проводились многомилионные переводы в интересах КНДР. ​ Главной причиной санкций США стало обслуживание в банке представителя Банка внешней торговли КНДР Ри Чен Вона, который ранее уже находился в санкционном списке США.

Согласно пресс-релизу Минфина США, в 2016 году "Агросоюз" также одобрил открытие счета одной из северокорейских компаний. На нем представители КНДР разместили более $8 миллионов. В 2018 году неназванная северокорейская компания инвестировала в российские рубли $2,5 миллионов. Минфин заморозил все активы банка в США