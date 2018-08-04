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18 человек погибли при крушении вертолета Ми-8 в Красноярском крае

Вертолет Ми-8 (архивное фото)

В Красноярском крае 18 человек погибли при крушении вертолета Ми-8. Вертолет принадлежал компании Utair. Он перевозил рабочих-нефтяников на месторождение.

По предварительным данным, при взлете машина задела лопастями груз другого вертолета, который взлетел чуть ранее. Второй Ми-8 был вынужден сбросить груз и совершить посадку, его экипаж не пострадал.

Оба вертолета, предположительно, выполняли полет без диспетчерского сопровождения. По факту крушения возбуждено уголовное дело.

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