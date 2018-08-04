UFC объявила дату боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора

Поединок между бойцами смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макрегором назначен на 6 октября. Об этом заявило руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Как ожидается, бой пройдет в Лас-Вегасе.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов – действующий чемпион UFC в легком весе. В своей карьере он не проиграл ни одного боя. Ирландец Конор Макгрегор – чемпион в полулегком весе. За свою карьеру он трижды был побежден, один раз – во время боксерского поединка с Флойдом Мейвезером. Последний бой Макгрегора по правилам UFC был в ноябре 2016 года.

В апреле этого года в Нью-Йорке Конор Макгрегор напал на автобус, в котором был Нурмагомедов. Бойца задержали, он признал вину. За это ему смягчили обвинения, обязав возместить ущерб, пройти пять дней общественных работ и курсы по управлению гневом.