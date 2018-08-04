Путин подписал закон, ограничивающий показ кинофильмов

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий условия демонстрации фильмов без прокатного удостоверения на кинофестивалях. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В конце июля Госдума приняла поправки о проведении кинофестивалей, которые вскоре были одобрены Советом федерации. Закон уточняет определение международной кинофестиваля: у него должно быть жюри, конкурсная программа продолжительностью не более десяти дней, а показ картины возможен, если она была снята не больше года назад. Список проводимых в России международных фестивалей должен будет ежегодно утверждать Минкульт.

Законом, в частности, предусмотрено, что на кинофестивалях допускается показ фильма без прокатного удостоверения при условии, что такой показ осуществляется не более двух раз.

1 августа руководители кинотеатральных сетей и организаторы кинофестивалей направили Путину письмо, в котором отметили, что "под видом благой инициативы, законопроект на деле обрушивает многолетнюю культурную, просветительскую и образовательную работу киноиндустрии".