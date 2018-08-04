В Москве участники флешмоба поддержали Олега Сенцова

В Москве в субботу, 4 августа, состоялся флешмоб в поддержку политзаключенного Олега Сенцова. Как сообщают российские СМИ, мероприятие проходило у памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре. Любой желающий мог оставить цветы у памятника. При этом некоторые оставляли букеты в бутылках, на которых было написано "Олег, живи".

Как рассказал в своем блоге инициатор акции Алексей Медведев, мероприятие было запланировано в форме одиночного пикета, в связи с чем он попросил всех прочих участников не разговаривать с ним, так как это "может быть расценено как нарушение правил одиночного пикета". Акция обошлась без задержаний, отмечает "Новая газета". Одновременно с этим в других частях бульвара проходили и другие одиночные пикеты в поддержку Сенцова, сообщила "Немецкая волна".

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов был задержан сотрудниками ФСБ в аннексированном Россией Крыму в мае 2014 по подозрению в подготовке теракта. В августе 2015 года он был признан виновным и осужден российским судом на 20 лет колонии строгого режима за организацию терактов на территории Крыма. Своей вины Сенцов не признал, считая процесс политически мотивированным.

Весной 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, потребовав от Кремля, как было сказано в его заявлении, освобождения всех украинских политзаключенных. Голодовка Сенцова продолжается 83 дня.