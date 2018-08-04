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Сенцов говорил со священником, но от исповеди отказался

Священнослужитель Богдан Василюк посетил исправительную колонию в Лабытнанги, где находится украинский режиссер Олег Сенцов. Об этом сообщается на сайте управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Богдан Василюк зашел в медицинскую часть колонии, где находится Олег Сенцов, и поинтересовался его состоянием. Он ответил, что "чувствует себя нормально и находится под присмотром медицинских работников". В сообщении также сказано, что жалоб на условия содержания у Сенцова нет.

Василюк предложил Сенцову исповедаться и побеседовать без посторонних, но тот отказался, сказав, что не нуждается в помощи священнослужителя, сообщила "Новая газета".

Ранее священнику Григорию Михнову-Вайтенко не разрешили посетить Сенцова в колонии из-за отсутствия необходимых документов.

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