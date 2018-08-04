Рамзан Кадыров назвал Темерханова жертвой судебной ошибки

Глава Чечни Рамзан Кадыров побывал в субботу в Гелдагане на похоронах Юсупа Темерханова. Кадыров вновь заявил, что считает Темерханова жертвой судебной ошибки. Смерть Темерханова вызвала широкий отклик среди жителей республики. В Гелдаган шёл непрерывный поток автомобилей.

Уроженец Чечни Юсуп Темерханов, осужденный за убийство бывшего российского полковника Юрия Буданова, умер в городской больнице Омска от хронических болезней, сообщило в пятницу, 3 августа, РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления ФСИН.

"Он скончался в городской больнице, куда был переведен из больницы ФСИН. Решение о переводе было принято 1 августа, так как его здоровье ухудшилось. У него были хронические проблемы со здоровьем, отчего он и умер", – говорится в сообщении УФСИН. Чем конкретно страдал Темерханов, ведомство не уточняет.

Юрий Буданов – единственный старший офицер российский армии, осуждённый за военные преступления в Чечне. В 2003 году был приговорен к 10 годам лишения свободы по обвинению в жестоком убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. В январе 2009-го, несмотря на массовые протесты в Чечне, его условно-досрочно освободили. В июне 2011 года Буданов был застрелен на выходе из нотариальной конторы в Москве. По версии следствия, Юсуп Темерханов выстрелил в него восемь раз. В мае 2013 года его приговорили к 15 годам лишения свободы по статьям об убийстве на почве ненависти и незаконном хранении оружия.