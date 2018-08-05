Тела убитых в ЦАР журналистов доставили в Москву

Тела журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко, убитых неизвестными в Центральноафриканской Республике, доставлены в Москву. Об этом сообщает ТАСС. Максим Шевченко, друг Джемаля, сообщил, что Следственному комитету России на проведение экспертизы потребуется не менее двух дней



Похороны Орхана Джемаля предварительно намечены на 8 августа. Прощание с ним пройдет в Московской соборной мечети. О дате похорон Расторгуева и Радченко пока не сообщается.

Джемаль, Радченко и Расторгуев были убиты в конце июля. Они снимали документальный фильм о работе российской "частной военной компании Вагнера" в Центральноафриканской Республике.