Власти Венесуэлы сообщили об атаке дронов на президента Мадуро

Власти Венесуэлы утверждают, что на президента страны Николаса Мадуро было совершено покушение. Согласно заявлениям, это произошло в субботу, 4 августа, на военной церемонии в Каракасе.

В сети появилось видео выступления Мадуро, во время которого слышен хлопок. Сразу после этого охрана начинает закрывать президента специальными щитами, а сам он смотрит вверх. Отмечается, что пострадали семь человек.

По данным венесуэльских властей, Мадуро хотели убить с помощью дронов со взрывчаткой. Но самих беспилотников на записи не видно. В рамках расследования уже есть задержанные. Агентство Reuters сообщает, что ответственность взяла на себя малоизвестная группировка "Национальное движение солдат в футболках". Агентство Associated Press со ссылкой на пожарных, которые находились на месте происшествия, отмечает, что никаких дронов возле Мадуро не было. По их версии, во время речи Мадуро взорвался баллон с газом.

Руководство Венесулы заявляет, что за покушением стоят ультраправые и власти соседней Колумбии. В Боготе все обвинения назвали безосновательными.

Николас Мадуро вновь стал президентом Венесуэлы в мае. Перед выборами многие представители оппозиции были арестованы или отстранены от участия в президентской кампании. Некоторые страны Латинской Америки не признали результаты выборов. США ужесточили санкции в отношении Каракаса.

Венесуэла переживает глубокий экономический кризис. Из-за коррупции и неэффективного экономического управления в стране почти иссякли валютные резервы, необходимые для импорта продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости. После многомесячных массовых протестов в 2017 году, в ходе которых погибли более 120 человек, Мадуро через учредительное собрание лишил полномочий парламент, в котором большинство мест принадлежало оппозиции.

