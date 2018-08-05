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Стивен Сигал получил должность в МИД России

Стивен Сигал

Стивен Сигал назначен на должность спецпредставителя МИД России по гуманитарным связям с США. Актёр будет помогать развитию отношений двух стран в сфере культуры, искусства и программ обмена для молодёжи.

Сигал заявил, что уже и раньше работал над этим, но не имел официального статуса. В российском МИД заявили, что должность Сигала не предполагает денежного вознаграждения.

Стивен Сигал получил российское гражданство два года назад. Паспорт ему выдал лично президент России Владимир Путин. Также у актёра есть американский и сербский паспорта. В Государственном департаменте США новую должность Сигала пока не комментируют. Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал назначение актера жестом отчаяния.

Сигал был в числе приглашенных на инаугурацию президента России Владимира Путина в мае 2018 года, а также среди гостей на Параде Победы на Красной площади.

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