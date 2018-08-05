Полиция проверяет информацию о задержании преподавателя ВШЭ

Полиция проверяет информацию о задержании преподавателя Высшей школы экономики Владимира Бродского в Москве. Об этом агентству "РИА Новости" заявили в управлении на транспорте МВД.

Ранее Бродский написал в фейсбуке, что его без объяснения причин задержали на площади Ярославского вокзала. По его словам, полицейские вели себя агрессивно, угрожали и заставили его раздеться. Бродский утверждает, что полицейские не нашли у него ничего запрещенного. После этого преподавателя отпустили.

Бродский передал информацию о случившемся на горячую линию службы внутренней безопасности МВД. Там ему сказали, что информация будет передана руководству. В разговоре с РБК Бродский сообщил, что причины задержания ему до сих пор неизвестны.

Проверку сообщения о задержании Бродского также начала Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

