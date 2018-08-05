В Китае снесли студию художника Ай Вэйвэя

В Пекине снесли мастерскую художника Ай Вэйвэя, который резко критиковал правительство Китая и высказывался в поддержку китайских правозащитников. Сам художник отметил, что здание, где он работал, разрушили без уведомления.

Студия Ай Вэйвэя проработала больше десяти лет. Власти утверждают, что его контракт на аренду истёк. В конце июля несколько других галерей в этом же районе сообщили, что их выселяют, а территорию вокруг ждёт перепланировка.

Ай Вэйвэй известен во многих странах. В 2011 году китайские власти отобрали у художника паспорт. Он провел 4 года под домашним арестом. Его имя было заблокировано в китайских интернет-поисковиках. В 2015 году Ай Вэйвэй переехал жить в Берлин, где основал студию.

Ай Вэйвэй получил мировую известность в 2008 году как один из создателей проекта олимпийского стадиона в Пекине. В октябре 2011 года журнал Art Review поместил Ай Вэйвэя на первую строчку своего рейтинга самых влиятельных деятелей современного искусства.