В Швейцарии жертвами катастрофы Junkers-52 стали 20 человек

Жертвами авиакатастрофы в Швейцарских Альпах стали 20 человек. Об этом сообщили в местной полиции.

Винтовой самолёт Junkers-52 времён Второй мировой войны пропал с радаров вчера. Коллекционная машина принадлежала авиакомпании JU-Air, которая периодически проводила на нем экскурсии над Альпами. Компания заявила о временной приостановке полетов.

Причина происшествия выясняется. Известно, что самолёт врезался в гору на высоте почти 2500 метров. По данным полиции, самолёт не был оснащён чёрными ящиками. Это осложнит расследование. В районе авиакатастрофы работают спасатели.