Временного поверенного в делах России в США вызвали в Госдепартамент

Государственный департамент США вызвал временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова по делу о вероятном вмешательстве России во внутренние дела США. Об этом сообщила в воскресенье, 5 августа, представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

Дипломат уточнила, что ведомство намерено получить разъяснения "о попытках Кремля использовать учетные записи в социальных сетях для пропаганды насилия и раскола в США".

Ранее Вашингтон потребовал от Москвы прекратить вмешательство во внутренние дела в США. Это произошло сразу после того, как социальная сеть Facebook заявила о попытках оказать влияние на американское сообщество в преддверии выборов в Конгресс США, которые пройдут в ноябре. Россия вмешательство в дела иностранных государств отрицает.

