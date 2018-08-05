От кафедры до центра. Как власти меняют систему военной подготовки

Президент России Владимир Путин подписал закон, меняющий порядок военной подготовки студентов. Вместо существовавшей до сих пор в ВУЗах системы военных кафедр (выпускающих офицеров и рядовых запаса) и учебных военных центров (ориентированных на подготовку в гражданских вузах специалистов, которые пойдут в армию по контракту) создается единая система военных учебных центров. Новые правила существенно не повлияют на отсрочки для студентов, отмечают эксперты.



Систематизация



Законопроект о военных учебных центрах появился по инициативе Министерства обороны в марте нынешнего года, в июне был внесен в Государственную думу правительством России. Как обычно и бывает с правительственными инициативами, законопроект оперативно прошел все три чтения в нижней палате, был утвержден Советом федерации и подписан президентом.

Военные учебные центры будут созданы на базе сильнейших и крупнейших ВУЗов страны

– Это давнее желание министерства обороны и министерства образования – когда оно было с таким названием – четче систематизировать военную подготовку в гражданских вузах, – рассказывает Радио Свобода Виктор Мураховский, главный редактор журнала "Арсенал Отечества". – Для студентов всё останется так же, как сейчас: военные занятия в гражданских вузах проходят в специально выделенный день, но проводиться они будут не на кафедре вуза, а в военном учебном центре. Военные учебные центры будут созданы на базе сильнейших и крупнейших ВУЗов страны по разным регионам.

По данным Министерства обороны, военную подготовку в гражданских ВУЗах сейчас проходит более 61 тысячи студентов. Кадровыми офицерами из них будут 10 с половиной тысяч человек, чуть более 34 тысяч станут офицерами запаса, 16 с половиной тысяч – солдатами и сержантами запаса. Офицеров запаса готовят по 150-ти, а солдат и сержантов – по 90 военным специальностям.

– Министерству обороны нужны специалисты, которых нет возможности готовить в профильных ВУЗах. Например, нет возможности создать профильный вуз для подготовки военных стоматологов, – говорит Мураховский.

Военный учебный центр – новое понятие, вводимое законом, будет совмещать в себя функции как военных кафедр, так и ныне существующих учебных военных центров. По закону, студенты до 24 лет смогут получить военную специальность, дополнительную военную стипендию, но с обязательством отслужить по контракту – иначе с них могут взыскать средства, потраченные на их обучение. До 30 лет можно пройти подготовку и стать офицером или рядовым запаса. В законе подчеркивается право проходить эти программы как для мужчин, так и для женщин. Официальным препятствием является наличие уголовной судимости.

В отличие от советских времен, если в ВУЗе есть военная кафедра, студенты не обязаны её заканчивать

​Сергей Кривенко, член правления Международного "Мемориала" и координатор проекта "Гражданин и армия", отметил в разговоре с Радио Свобода, что этот закон не затрагивает интересы призывников: отсрочку от армии предоставляет любой ВУЗ, аккредитованный государством. В отличие от советских времен, если в ВУЗе есть военная кафедра, студенты не обязаны её заканчивать, и на военные кафедры идут далеко не все студенты.



Реорганизация



– Современное вооружение и военная техника, используемая в гражданских вузах, существенно сложнее, чем были в советское время. Есть возможность сосредоточить современные образцы такой техники, компьютерные тренажеры и электронные учебные пособия в военных учебных центрах. Размазать их по большому количеству военных кафедр ни физически, ни финансово невозможно, – считает Мураховский.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что дополнительных затрат из госбюджета он не предусматривает. То есть, по крайней мере, в нынешнем году военные учебные центры будут создаваться на том оборудовании, какое уже есть в ВУЗах.

В каких конкретно из них будут военные учебные центры, а в каких нет, пока неизвестно. Закон предполагает полугодовой период создания новых и реорганизации старых структур военного образования в гражданских ВУЗах.

На момент публикации Радио Свобода не получило ответы на вопросы, направленные в пресс-службу Министерства обороны, а пресс-служба созданного весной Министерства науки и высшего образования, по данным Радио Свобода, начнет работать только в понедельник. Николай Панков, заместитель министра обороны, курировавший прохождение законопроекта в парламенте, от комментариев отказался.

Структура военных кафедр объективно давно устарела, если она когда-то и была функциональной

Мураховский предполагает, что может уменьшиться количество если не преподавателей, то сотрудников военных учебных центров по сравнению с военными кафедрами: наверняка будет сокращен административный аппарат, обслуживающий систему. Также представители Министерства обороны декларируют повышение требований к студентам, которые будут учиться в военных учебных центрах. Например, если в гражданском вузе человек может быть отчисленным, а затем восстановиться, в военных учебных центрах восстановиться будет нельзя.

– Структура военных кафедр объективно давно устарела, если она когда-то и была функциональной. Они давно уже являются местом почетной пенсии для военных, – рассказывает Радио Свобода Андроник Арутюнов, сопредседатель независимого профсоюза вузовских преподавателей "Университетская солидарность".

В рамках нормального университетского обучения невозможно ввести нормальное обучение военным специальностям

– Происходящее выглядит как реорганизация ради реорганизации. Скорее всего, военные учебные центры будут примерно такими же, как военные кафедры. В рамках нормального университетского обучения невозможно ввести нормальное обучение военным специальностям. Если раньше военные кафедры хотя бы учитывали специализацию факультетов, военные учебные центры, обслуживающие сразу несколько ВУЗов, будут делать это ещё хуже, – считает он.

​Ирина Абанкина, директор Института образования Высшей школы экономики, отметила в разговоре с Радио Свобода, что закрытие военных кафедр не подорвет финансовое положение вузов. Средства, на них выделявшиеся, всё равно можно было использовать только на их развитие. При этом, у вузов будет больше возможностей для профильного образования студентов, говорит она.