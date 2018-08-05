Потерялось свидетельство о смерти Орхана Джемаля

Журналист Максим Шевченко, друг убитого в Центральной Африке Орхана Джемаля, сообщил в Facebook, что заключение о смерти журналиста, подписанное консулом России в ЦАР, утеряно. По словам Шевченко, это мешает подготовке похорон.

Заключение о смерти Орхана Джемаля могло потеряться при перевозке тел иностранной авиакомпанией, предположила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заверила, что российское посольство в ЦАР, Следственный комитет и МИД находятся в контакте и готовы к восстановлению документа.

Тела убитых журналистов были доставлены в Россию в воскресенье вскоре после полуночи. Представитель Следственного комитета сообщила, что будут проведены судебно-медицинские экспертизы тел, после чего они будут переданы родственникам.

Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, вероятно, будут похоронены во вторник или в среду на будущей неделе, если к этому моменту закончатся следственные действия, сообщили в Союзе журналистов России.