В Ростове активисты-экологи выступили в защиту городской рощи

В воскресенье в Ростове-на-Дону более пятисот горожан провели митинг в защиту Александровской рощи, от которой уже почти ничего не осталось. В минувшем месяце за несколько дней на территории, превышающей половину Алексанровского лесхоза деревья были вырублены.

По словам гражданских активистов, "лесорубы" приезжали на спецтехнике без указания принадлежности к какой-либо фирме, и принимались за "расчистку" территории. Показательно, что представителей властей на участке, который находится в муниципальной собственности, не было.

Освободившийся таким образом участок в 37 гектаров мэрия города передала компании "ЮгСтройИнвест" под строительство нового жилого комплекса – двадцати двадцатиэтажных домов. Разрешение на строительство застройщик получил в мае этого года, и, судя по всему, решил это дело не откладывать в долгий ящик.

По словам одного из организаторов сегодняшнего митинга Александра Вязникова, местные жители собрали сотни фото- и видеоматериалов, свидетельствующих о совершённом преступлении. Виден масштаб вырубки, их вывоз с территории участка, заснято и поведение "правоохранителей".

2 августа, уже после фактического уничтожения Александровской рощи (пятидесятитысячный микрорайон, в черте которого она находится, так и называется – Александровка) состоялось собрание участников публичных слушаний по проекту планировки защищённой территории рощи. По словам участников этих общественных слушаний, их вниманию были представлены плохо читаемые, неполные материалы без соответствующих обоснований. В этих материалах, к тому же, были почти в два раза занижены показателем плотности населения будущего нового жилого комплекса.

Эти преступления не будут объективно расследованы, если не будут взяты под контроль федерального центра

"Мы понимаем, что незаконное уничтожение 37 га леса произведено с ведома, и под покровительством местных органов власти. Эти преступления не будут объективно расследованы, если не будут взяты под контроль федерального центра", – верит Александр Вязников.

Несмотря на то, что митинг изначально планировался, как гражданская, а не политическая акция, в нём участвовали и представители нескольких политических партий и движений – в частности, "Яблоко", КПРФ, "Демократический выбор". В выступлениях неоднократно звучали требования отставки и губернатора области Василия Голубева, и сити-менеджера Ростова-на-Дону Виталия Кушнарёва.

Участники митинга потребовали признать несостоявшимися публичные слушания по проекту планировки территории бывшего лесопитомника. Возмущённые горожане потребовали компенсационных высадок и восстановления защитного леса на пострадавшем от произвола властей участке.