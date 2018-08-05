Россия ввела новые ставки импортных пошлин для товаров из США

С 5 августа Россия ввела новые ставки импортных пошлин для ряда американских товаров. Это ответ на ранее принятые США пошлины на сталь и алюминий, передает агентство "Прайм". Повышены ставки таможенных пошлин на импорт транспортных средств для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов.

Ущерб от американских торговых ограничений для российских экспортеров оценивается в 540 миллионов долларов. Объем дополнительных российских пошлин составит пока 88 миллионов долларов в год. Это та компенсация, на которую Россия сейчас имеет право по правилам Всемирной торговой организации, пояснял глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Остальные 450 миллионов могут быть введены через три года или по решению ВТО.