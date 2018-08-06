Саудовская Аравия отозвала своего посла в Канаде. Находящийся в Эр-Рияде канадский посол объявлен персоной нон грата. Он должен покинуть страну в течение 24 часов. Заявление ведомства публикует Саудовское информационное агентство. Королевство также замораживает все новые торговые и инвестиционные транзакции с Канадой.

МИД королевства сообщает, что решение стало ответом на "явное вмешательство Канады во внутренние дела Саудовской Аравии, которое противоречит международным нормам" и "нарушает принцип суверенитета".

На прошлой неделе МИД Канады раскритиковал Эр-Рияд за задержание гражданских активистов и борцов за права женщин. Оттава потребовала их освобождения. Среди задержанных правозащитница Самар — сестра блогера Раифа Бадави, создателя сайта "Либералы Саудовской Аравии". Ранее его приговорили к 10 годам тюрьмы за критику ислама.

Жена Бадави получила политическое убежище в Канаде и недавно стала гражданкой страны. Оттава просила Эр-Рияд лишить активиста саудовского гражданства и депортировать его в Канаду. С просьбами о помиловании заключённого к саудовским властям неоднократно обращались США, ЕС и правозащитные организации. В королевстве эти призывы и просьбы считают вмешательством во внутренние дела страны.