Возбуждено дело в связи с гибелью ребенка в ливневой канаве в Сочи

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью ребенка, попавшего в ливневую канаву в Сочи, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, 3 августа в поселке Лазаревское семилетний мальчик упал в ливневую канаву на Октябрьской улице, заполненную водой после сильного дождя. Потоком его затащило под бетонную площадку и унесло в море. Тело ребенка обнаружили водолазы МЧС.

О задержании подозреваемых в рамках уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности" пока ничего не сообщается.

В администрации Сочи заявили, что ливневая канализация, проложенная еще в 60-е годы прошлого века, специально не была закрыта решеткой. Во время тропических ливней такую решетку может сорвать потоком воды, что угрожает жизни людей, утверждают в мэрии.