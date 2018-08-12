Лень-матушка. Философы и психологи об одном из смертных грехов

Жизнь Еврейского музея и Центра толерантности не ограничивается выставками. Здесь много образовательных программ. В их числе – детище просветительской компании Science. me - цикл лекций о разных состояниях человека. Недавняя беседа была посвящена лени.

Как известно, это - один из семи смертных грехов. Но людей, на которых никогда не нападала бы лень, не бывает. Скажем, далеко не все склонны к чревоугодию из того же списка пороков. То ли дело лень! На что деятельным человеком был Ломоносов, а вот, только и он не был чужд праздности. По крайней мере, в молодости. Вспоминает участник дискуссии в Еврейском музее декан философского факультета МГУ Владимир Миронов:

Ломоносов лежит на земле. Вокруг валяются бутылки

- Когда 2005 году мы отмечали юбилей Московского университета, из Марбурга пришла телеграмма, что нам решили преподнести подарок – памятник Ломоносову. Поначалу мы страшно обрадовались, не подумав о том, что существует современное искусство. Но потом кому-то в голову пришло: надо бы посмотреть, что дарят. И тогда нам прислали фотографию. Оказалось, вид памятника был навеян реальными событиями. Дело в том, что Ломоносов в Германии вел разгульный образ жизни. В состоянии приличного опьянения его там даже в армию взяли. И вот, коллеги из Марбурга предложил нам такой памятник: Ломоносов лежит на земле, по-видимому, пьяный. Вокруг валяются бутылки.

Предполагалось, что эту скульптуру надо поставить где-то на территории МГУ. Мы оказались в затруднении. С одной стороны, это, действительно, интересно. Но, с другой стороны, все-таки – Московский университет… Дело кончилось тем, что решение принимать ли дар, отложили, - говорит Владимир Миронов.

А жаль. Несомненно, студенты полюбили бы бронзового Ломоносова, пребывающего примерно в такой же позе, что персонажи на знаменитой картине Брейгеля "Страна лентяев". Как бы то ни было, повзрослев, Михайло Васильевич заклеймил этот порок самыми гневными словами: "Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит".

Казалось бы, лень – универсальное понятие. Однако, по словам Владимира Миронова, в разных национальных культурах к ней относятся по-разному. Где-то нетерпимо, а где-то более чем снисходительно:

Он бездельничает, а эффективность его позиции - наиболее сильная

- Лень француза, лень немца, лень русского – это не одно и то же. Я вспоминаю известное выражение Юрия Лотмана "Язык есть код плюс его история", то есть за каждым словом и понятием лежит целая характеристика, связанная с той или иной культурой. В немецком языке одно из значений слова "лень" – это еще гнилость, разложение. И тут вы не встретите намека на праздник.

Во французском это ближе к понятию "нежиться". Лень в этом языке – можно обозначить как вялость, бездеятельность. А у литовцев лень – это нечто медленное, тихое, спокойное.

Для русской же культуры характерно двойственное отношение к понятию лени. К примеру, Гоголь отмечал, что для русского человека она является наиболее опасным врагом, который мешает ему стать исполином. Это с одной стороны. Но с другой стороны в русских сказках один из самых любимых героев – Иванушка-дурачок, который, вообще-то говоря, ничего не делает. Из этого же ряда – скатерти-самобранки и печки, которые сами готовят еду. Важно, что вот это неделание персонажа приводит к результатам. Вроде бы, он бездельничает, а, выражаясь современным языком, эффективность его позиции - наиболее сильная.

Вслед за Владимиром Мироновым в защиту Ивана-дурака высказался главный научный сотрудник Института философии РАН Владимир Буданов:

Лень, разлитая в самой ткани культуры

- Вот это и есть русский характер. То есть сама судьба, вот этот хаос жизни, вот эта энергия перемешивающего слоя, как говорят математики, предоставляют возможности. Важно их усмотреть и в нужный момент поймать удачу. Стратегия ожидания, стратегия капкана, если угодно, очень эффективна, но только в том случае, если у вас плохо предсказуемая, не детерминируемая, хаотическая среда. Наша жизнь именно такая. Она действительно непредсказуема, так что в сегодняшней ситуации неопределенности это очень успешная стратегия.

В этом образе – пребывания на печи – много метафоры. Попробуйте полежать на диване недельку, я вам не завидую. Это тяжелый труд – все атрофируется, и вряд ли вы потом сможете ходить. Я не шучу, это физиологически очень тяжело. Вспомните трагическую фигуру Стивена Хокинга, человека, который десятилетиями был в таком состоянии, без движения. Я представляю, сколько для этого нужно и физического, и психического труда. Значит, вот это лежание, по сути, и не лень вовсе.

Обломов, конечно, был живой человек, намного живее Штольца. Он обладал амплитудой эмоций, глубиной сопереживания к миру, к людям, и тем он нам дорог. Мы можем быть абсолютно пассивны, в состоянии "останова" в одних планах и быть творческими, активными, энергичными на других планах. Скажем, наш гениальный физик Лев Давидович Ландау работал только лежа. У него такая конституция была, он был субтильным, ему так удобнее было. Какой-нибудь зашедший с улицы человек сказал бы, что вот ленится мужик, все время на кровати лежит. А это наш нобелевский лауреат.

Рассуждая о феномене лени, надо иметь в виду национальные корни. Существует некая когнитивная карта русского языка. Как известно, язык формируется в раннем детстве, и вот эта очень пластичная нейроткань нашего мозга активируется именно под те глагольные формы, которые дает тот или иной язык. Наш язык – не исключение. Он спровоцирован климатом и определенным укладом жизни. Скажем, крестьянский труд – интенсивный во время посевной и уборочной, а потом наступает беспробудная лень зимней спячки. Конечно, и в эту пору надо что-то делать, но это несоизмеримо с летним периодом. Значит, неизбежно должна существовать определенная культура бытия в состоянии "на печи", предполагающая, что в нужный момент придется мобилизоваться.

Иное дело – индусы. У них совершенно другое отношение ко времени. Существует очень хорошая метафора, что их ритм жизни напоминает движение крыльев шмеля, увязшего в меду. Такая вот вязкость. Опоздать на полчаса – это нормально. И какой там бизнес в нашем понимании может быть, какие обязательства при таком образе мира и взаимодействия? Это, если угодно, лень, разлитая в самой ткани культуры. Похожая картина во многих странах Ближнего Востока. Там родилась мудрость, говорящая: "Сиди у порога своего дома, и мимо пронесут труп твоего врага". Это как некое завещание отношения к жизни. Дескать, не суетись, все придет.

Действительно, и национальный характер, и национальный темперамент многое определяют. Вспомним об упорстве и скрупулезности, которыми наделены немцы. Они способны делать то, на что часто у русского человека может не хватить терпения. Однажды я наблюдал с интересом, как немецкие рабочие устанавливали красивые облицовочные плиты. Они весь день подравнивали направляющие, по которым пойдут эти плиты. Подумалось - что там выправлять, господи, поставил и все?! Нет, они добивались, чтобы тютелька в тютельку. Но то, что произошло потом, выглядело фантастически! Тяжелые, по тонне, плиты медленно, сами, под действием собственного веса опускались в точное место. Вот вам технологии, которые мы даже не предполагаем.

Особый разговор о взаимодействии с творчеством. В какой-то момент оно требует спокойной задумчивости, такого состояния включенности, внимания, эмпатии, но без эйфории. Когда вы имеете дело с подлинным произведением искусства, вы открыты. Вы стараетесь понять замысел. Можно назвать это состоянием чувствования. Или неги. Или лени. Вы можете в себя вчувствоваться, можете вчувствоваться в другую реальность.

Понимая самих себя, мы будем понимать тот мир, который мы творим. Этот мир, в свою очередь, начинает творить себя сам. Техника начинает самовоспроизводиться, социализироваться, создавать свои языки. Это не сегодняшний разговор, но очень важно, чтобы новая техника была в диалоге с нами, и для этого мы должны понять себя, - считает Владимир Буданов.

Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова, сославшись на то, что по образованию она психолог, высказалась если не в похвалу, то в оправдание лени:

Счастливы люди, которые думают, что они прекрасны и всегда правы

– Мы, жители больших городов, находимся в постоянном стрессе. Мы втянулись в ритм деловой жизни. Мы все время что-то должны. Мы каждый день сражаемся со своей ленью. Когда подводим итоги дня перед сном, нас накрывает еще больший стресс, потому что из всего, что было задумано, мы сделали гораздо меньше. Это невыносимо! Нас не отпускает ощущение, что что-то главное проходит стороной.

Надо осознать, что лень – это не только негативный фактор. Она и ужасна, и прекрасна. Чтобы понять это, надо вступить с этой ленью в разговор и найти правильный компромисс. Это самое сложное. В Библии сказано – "Возлюби ближнего как себя самого". Но многие из нас знают, что возлюбить ближнего легче, чем себя. Счастливы люди, которые думают, что они прекрасны и всегда правы. А у большинства из нас где-то внутри сидит жук, который говорит: "Слушай, ты не так красив, не так умен, не так быстр и не так эффективен". А надо с собой договориться! Это колоссальная проблема. Ровно так же нам надо принять эту самую лень. Когда мы просто валяемся на диване, и кажется, что ничего не происходит, зачастую это не так. Как психолог я понимаю, что на самом деле в это время в нас работает бессознательное. Еще бессознательное работает во сне. Так что, нужное количество часов спать необходимо! Иногда бездействие - это очень важно. Иногда, когда ты понимаешь, что все твои эмоции требуют от тебя действия, стоит удержаться от него и прислушаться к своей интуиции. Не исключено, что в этот момент мы с удивлением обнаружим короткий путь к эффективному действию, - сказала Ольга Свиблова.

О многих аспектах размышляли участники дискуссии в Еврейском музее, только вот ни разу не высказались они в осуждение лени. Никто не назвал ее пороком. Между тем в русском фольклоре накоплен внушительный массив пословиц и поговорок, высмеивающих и порицающих чрезмерную склонность к ничегонеделанию. Самое известное присловье – "лень-матушка вперед тебя родилась". В словаре Владимира Ивановича Даля к слову "лень" нашелся лишь один обнадеживающий пример – "Он выленился, отленился и взялся за работу. " За помощью я обратилась к сотруднику Института психологии РАН Ольге Маховской. Попросила посоветовать, что же нужно предпринять, чтобы "отлениться"? Что делать, когда понимаешь, что никак не можешь совладать с собственной ленью:

До того как выработается новый горизонт, странно от человека ждать какой-то прыти и целенаправленной активности

- Даль имел в виду период внутренней стагнации, некоторой разобранности. Пафос такого описания состоит в том, что нужно вылениться до конца, и лишь потом приниматься за дело. А не в том, что нужно немедленно выйти из этого состояния.

Понимаете, у лени очень плохая репутация, потому что христианская мораль порицала состояние бездеятельности и бесполезности существования. Но, что касается психологии, то мы за ленью видим очень много разных состояний и явлений. Поэтому здесь не может быть универсального подхода.

Если человек должен приступить к какому-то занятию, но по каким-то причинам внутренне сопротивляется, если он находит какие-то другие дела или забывает о своих обязательствах, то это для психолога обозначает, прежде всего, очень низкую мотивацию. Иными словами, человеку неинтересно то, что он должен делать. Эта история может быть хронической, когда человек убивает в себе все живые позывы. К примеру, когда пытается заниматься неинтересными вещами, объясняя себе, что нужно же зарабатывать. Что вроде как все не так уж плохо. Но на самом деле эта профессиональная деятельность - не его. В таких случаях свои текущие состояния нужно рассматривать в рамках больших психологических проектов.

Точно так происходит с депрессиями. Если некто потерял смысл жизни из-за того, что расстался с любимым человеком или произошли какие-то неприятные перестановки на работе, если "схлопнулась" перспектива и так далее, то до того как выработается новый горизонт, странно от человека ждать какой-то прыти и целенаправленной активности. Я к этим периодам "выленивания", как вы вслед за Далем говорите, отношусь с большим вниманием и пониманием. И у них есть своя хронология. Иногда эта хронология – два года. Психологический кризис – это такое "переписывание" себя.Внешне это может выглядеть как абсолютная бездеятельность, а на самом деле идет огромная внутренняя работа, поэтому она может занимать два года. Если же накопилась усталость из-за того, что за плечами был большой проект или, скажем, случился переезд на новую квартиру, то речь идет максимум о месяце. Наконец, есть такие типы усталости и перегруженности, когда для восстановления нужен один день в неделю. Быть может, просто отлежаться. Быть может, сходить в музей. Это тоже какое-то отстранение от текучки. Оно позволяет человеку восстановиться и на следующий день уже бодро шагать по жизни.

- Это понятно! Но что делать, если совершенно необходимо, жизненно необходимо выполнить какую-то работу, а ты не можешь себя заставить? Бывают ведь скучные вещи, но необходимые.

Берем за руки этого внутреннего ребенка и начинаем его уговаривать, подбадривать, хвалить

​- Да, мы часто мечемся между желанием и долгом. Если мы люди гиперответственные, то что делать? Берем эту большую работу, разбиваем ее на посильные действия, привязываем их к отрезкам времени. Например, с 10 до 11 часов я буду делать это, а с 11 до 12 – следующее. Проходим по этой лесенке. Выстраиваем для себя такой вспомогательный режим. Кроме того, помогаем себе извне. Может быть, просим кого-то контролировать нас или к нам присоединиться. В общем, разделить с нами эту активность. Проводим себя как маленького ребенка. Потому что такое преодоление – это всегда совладание с внутренним ребенком, который ну не хочет! Долг – это функция высших структур. Функция суперэго, когда ты следуешь требованиям морали, условиям трудового договора, - как угодно. А то, что касается сильных желаний – скуки и так далее – это все эмоции инфантильного круга. Дети подчиняются вот этому принципу удовольствия. Нравится - не нравится, хочу – не хочу, не буду и так далее. Поэтому берем за руки этого внутреннего ребенка и начинаем его уговаривать, подбадривать, хвалить. Самое худшее, что можно сделать в лени – это заняться самобичеванием. После этого точно никто ничего не сможет сделать. Мы в таком случае своего внутреннего ребенка загоняем в угол так, что он оттуда не выйдет еще очень долго.

- Значит, не стоит подстегивать себя упреками?

Мотивирует слабых и не предоставляет абсолютную свободу для людей сильных и талантливых, но крайне безалаберных и иногда ведущих себя разрушительно

- В этом мало проку. К тому же такие укоры могут превратиться в позу. Типа "да, я плохой"! Позвонить и сказать: "Извините, я – такая свинья! Я не сделал того, что обещал". Правда, есть профессии, с которыми это не пройдет. Военные, например. Это люди долга. Это люди, которые давно прошли через очень жесткое подавление таких инстинктов, как "хочу" и "не буду", потому что это жестко наказуемо. Пройдя через школу дисциплины, человек ведет себя в рамках должествований. Да, это скучно, это, может быть, не то, чего они хотели, но в армии остаются только такие люди – люди долга.

Наконец, есть всякие промежуточные типы. Каждый из нас ищет себя, определяет, можешь ли ты выдержать это чувство долга. Кто-то способен очень много работать и ему плевать на режим, потому что он круглосуточно занят. Например, люди интеллектуального труда. Но для них невыносимо ходить на работу с 9 до 6. Потому что это бессмысленно. Это не влияет на качество работы и даже на скорость.

Поэтому каждый для себя ищет оптимальный вариант. И это вопрос компромисса и договоренностей с работодателем. Сейчас, слава богу, работу можно менять. Однако я за то, чтобы мы все получали по заслугам. Таково мое представление о справедливости, что все-таки "каждому по труду". Для меня это хорошая формулировка. Она достаточно мотивирует слабых и не предоставляет абсолютную свободу для людей сильных и талантливых, но крайне безалаберных и иногда ведущих себя разрушительно.

- Вы – автор книг по детской психологии. Природа детской лени отличается от лени взрослого человека?

Дети, по счастью, не понимают, как сложно устроен мир и как он иногда против них работает. Детская отвага – это мощный двигатель

- Борьба с детской ленью – постоянная тема для разговоров среди родителей. Меня часто спрашивают об этом. По моим наблюдениям, эти родительские претензии настолько не оправданны, настолько родители неверно оценивают реальное положение дел! Точно также как с ложью или нежеланием читать. Дети не хотят делать то, что мы от них требуем, но это не значит, что они абсолютно бездеятельны. Я думаю, что дети более активные, более любознательные и более перспективные по сравнению с нами существа. Дело в том, что они еще не прошли через шпицрутены многих культурных и социальных запретов и подавления эмоций. У них эмоции все живые. Может быть, не такие праведные, но они живые.

И у меня был период поиска, прежде чем я нашла эту свою нишу. С детьсм я очень люблю заниматься, потому что это благодарный труд для психолога. Ты можешь за одну консультацию в семье кардинально поменять представление друг о друге и найти тот семейный ресурс, который позволит ребенку развиваться семимильными шагами. Ты ему фактически открываешь другую биографию. С взрослыми это трудно сделать, потому что уже такой накапливается опыт неверия в себя и неустойчивости самооценки! Ты его пытаешься вдохновить, а он говорит: "Ну нет… А вот…". Количество препятствий, которое уже наработанным критическим взглядом видит взрослый, дети же их не видят! Они, по счастью, не понимают, как сложно устроен мир и как он иногда против них работает. Детская отвага – это мощный двигатель. Нам важно не погасить эту детскую витальность. Если это удастся, то тогда у взрослых отпадут вопросы о лени.

Понимаете, наша культура настраивает на лень. Очень много демотиваторов - вся эта обломовщина, маниловщина. Тут надо понимать, что одна из причин лени – это страхи. У нас очень много негативной коммуникации, запретов. Детей постоянно пугают: туда не ходи, этого не трогай! Взрослых – тоже. Посмотрите на то, что в Государственной думе происходит. Там сплошные запреты. Это та же самая родительская функция: не делай этого! "Нельзя" – у нас главное слово в воспитании.

- Значит ли это, что взрослые часто сталкиваются с тем, что на самом деле ребенок вовсе не ленится? Взрослому только так кажется, а, оказывается, ребенок боится.

Научиться отмораживаться и, собственно, даже не жить

- Да. Иногда это связано со страхами оступиться. В том числе – страхами родительского наказания. Дети ведь осознают вот эту подлость провокации, когда родитель предлагает сделать какую-то сложную вещь, а ребенок чувствует, что здесь "подстава". Что он не справится и будет наказан. К примеру,десятилетней девочке велят: слепи вареников. Но для нее это трудно. Только куда денешься? Она идет на кухню. Получается плохо. Тут же прибегают мама, папа и бабушка и говорят, что кухня превращена в помойку. Что есть это невозможно. Что девочка у нас совершенно бестолковая и руки у нее кривые. А как сделать правильно, ты еще не знаешь. С одной стороны это провокация. А с другой стороны, это компенсация родителей, которым что-то не удается в их взрослой жизни. Ребенок тут как заложник.

Повторяю, что среди детских страхов – не только боязнь каких-то внешних обстоятельств и неприятностей. Есть и страх перед родителями. Я часто вижу у детей микроневроз, когда родитель что-то рассказывает психологу, а у ребенка в этот момент начинает дрожать рука.

Ну а сегодня еще добавляется то, что детство стало хуже, хотя и богаче. Добавляются всякие претензии. Совсем маленького ребенка могут упрекать в том, что он не бережет вещи, он не бережет деньги. Родители стали окружать детей страхами нищеты, чего в советские времена не было, потому что на какой-то минимум для всех мы рассчитывали. Голод – это было что-то из рассказов про войну. Сейчас детей пугают бедностью. Они ее реально боятся и очень чувствуют социальное расслоение. Это тоже демотиватор. "Когда ты начнешь работать, ты станешь таким же богатым и крутым, как твой одноклассник, которого в школу привозят на машине? ".А если нет, то тогда зачем? Зачем ходить в школу, делать уроки, если нет никакой перспективы? Если родители говорят, что мы люди бедные и всегда будем бедными, возникает два варианта. Или надо предпринимать что-то экстремальное, на грани возможностей и за гранью морали. Или научиться отмораживаться и, собственно, даже не жить. Научиться как-то кантоваться по этой жизни. Смириться с тем, что таков твой удел.

- В таком случае лень – это защитная реакция?

- Конечно. Лень в этом случае может быть блоком, симптомом того, что человек закрылся от реальности. Он вообще ничего не хочет и на этом настаивает, потому что слишком опасно и обременительно иметь свои желания. Или слишком нереалистично.

Мы так активно демотивированы с детства. Поэтому у меня всегда вызывают восторг очень активные и продуктивные люди, которых мало. С точки зрения психолога до сих пор верна статистика, описанная как "один с сошкой – семеро с ложкой". Эти семеро не дорабатывают. А этот один откуда-то берет силы, чтобы реализовывать свои планы, да еще поддерживать других. Откуда? Для меня это остается загадкой, - призналась Ольга Маховская.