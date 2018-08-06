"Без Порошенко Юле будет сложнее выиграть". Эфир в 19:05

Украинский министр предлагает отменять железнодорожное сообщение между Украиной и Россией. На войне как на войне? А также: каким должно быть отношение украинского кандидата к "российскому вопросу", чтобы у него было больше шансов выиграть выборы? В студии Киевского бюро РС украинские журналисты Юрий Бутусов и Леонид Швец. Ведущая Елена Рыковцева.

Эфир в 19:05