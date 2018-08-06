"Цирковая дипломатия": в Сети высмеяли назначение Стивена Сигала в МИД РФ

Стивен Сигал получил российское гражданство еще в 2016 году, а теперь наконец-то официально устроился на работу: он назначен специальным представителем МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей. ​Скепсиса по этому поводу в Сети хоть отбавляй.

Натали Радко

Вот теперь и начнется настоящее кино.

Алексей Цветков

И действительно, человека гуманитарнее, чем Стивен Сигал, трудно себе представить. Кто решится обвинить его в том, что он физик-теоретик?

Мракобор

Уважаемый мною канал удивляется, почему дипломатию РФ превращают в дичь. На самом деле, в нынешнем отрезке времени ее превратили в дичь в тот день, когда официальный представитель МИД РФ станцевала «Калинку-Малинку». Так что впереди нас ждёт директор по торговле с Францией Жерар Депардье и Глава отдела по спортивному сотрудничеству с США Джефф Монсон.

Илья Шуманов

Российский МИД пора переименовывать в министерство постмодерна.

Эль Мюрид

Назначение Стивена Сигала представителем МИД по гуманитарным связям с США воспринято несколько иронично, хотя на самом деле логика в решении вполне присутствует. Внешняя политика - это продвижение и защита внутренних интересов государства за его пределы. Для развитой индустриальной страны требуются одни специалисты, для страны с экономикой воровского шалмана - другие.

Судя по всему, тренд на артистов-спортсменов, способных сплясать "калинку", спеть под гитару, написать в твиттер или брутально сфоткаться в инстаграм вполне объективен: страна, способная производить лишь впечатление (да и то в основном на собственное замороченное население), нуждается в профессионалах другого профиля. В МГИМО в таком случае нужно создавать кафедры циркового искусства, на чем реформу внешней политики можно будет считать завершенной.

Александр Сотник

Престарелый клоун Сигал на службе у цирковой конюшни.

Ашот Насибов

Несколько лет назад голливудский актёр Стивен Сигал опять ухитрился задрать юбку кому-то не тому. В США был скандал, хоть и не размаха Харви Вайнштейна. Сигала перестали приглашать на роли, он потерял рекламные контракты и остался без денег. После чего нашел халтурку в России.

Назначить ответственным за российско-американские культурные связи человека, лишившегося репутации в США - "дебилы, <чтоб вас>".

У комментаторов есть множество идей по поводу того, кого еще российские власти могли бы пристроить к делу и кем еще мог бы поработать Сигал.

​Ольга Валиева

Почему не сэра Пола Маккартни? Или Анну Нетребко? Они бы больше подошли

Юрий Шабельников

Жаль, Брюс Ли не дожил!

А кому-то (в том числе и многим прокремлевским блогерам!) кажется, что новое назначение поможет улучшить взаимоотношения двух стран.

Красный Сион

Все смеются, а мне назначение Стивена Сигала каким-то там свадебным генералом импонирует — какой он бы он не был старый и смешной, а человек с биографией. Хотя я лично бы предпочел Ван Дамма. Он и сохранился лучше, и удар с разворота в его исполнении эффектней.



Кроме шуток, чем больше иностранцев будет так или иначе сотрудничать с оф. структурами, тем более открытой и свободной будет Россия. Например, отличный советник по интернету выйдет из Эдварда Сноудена, а Джулиан Ассанж мог бы заниматься прессой и свободой информации.



В наше суровое время охоты на ведьм и поиска русских хакеров под кроватью, надежда на мир заключена именно в постоянном культурном обмене — если Сигал вам смешон, так научитесь говорить по-английски и как блогер NFKRZ начните без посредников говорить со всем миром.

Захар Прилепин поприветствовал Сигала на новом посту и заявил, что в Голливуде многие "здоровые сильные и полные харизмы мужики симпатизируют России" - но не без последствий для себя:

В Америке любых людей, которые симпатизируют России, будь то великий режиссер Оливер Стоун, актер Микки Рурк или его коллега Стивен Сигал, считают маргиналами.

В Telegram утверждают, что план по превращению Сигала в российского политика созревал уже достаточно давно:

Shumanov

Находясь в 2013 году с визитом в России, президент США Барак Обама получил внезапное предложение от Владимира Путина: сделать Стивена Сигала почетным консулом России в Калифорнии и Аризоне и, таким образом, потенциальным посредником между Белым домом и Кремлем. Обама был ошеломлен. Согласно информации присутствовавшего на встрече американского официального лица, это предложение было воспринято как шутка. Прошло пять лет и в 2018 году Стивен Сигал назначен спецпредставителем МИД РФ по вопросам российско-американских отношений. Теперь понятно, что Путин в 2013 году совсем не шутил.

Бывший посол США в РФ Майкл Макфол назвал назначение признаком "нарастающей неадекватности" Путина - наряду с недавним рассказом российского президента о том, как американская разведка помогала Биллу Браудеру отмывать деньги для Хиллари Клинтон:

Один из комментаторов Макфола предполагает, что назначение Сигала спецпредставителем МИД, как и комментарий по поводу Браудера - не более чем "толстый троллинг" Путина по отношению к США:

Мария Захарова в ответ на комментарии Майкла Макфола обвинила бывшего посла в том, что тот внес огромный вклад в ухудшение отношений между Россией и США. По Сети тем временем ходит фото, на котором Захарова совместно с Сигалом раскуривает сигару.

Есть и те, кому сам Сигал нравится, а его новая должность - не очень.

Чеснаков

Сигал назначен каким-то там «представителем». Хороший мужик. Орел. Не очень понятно как он будет играть роль клоуна. Жаль.

В противовес этому другие утверждают, что могло быть и хуже.

ПОСТПРАВДА

Всем возмущенным «назначением» Стивена Сигала в МИД, хочется пожелать оптимизма. Ведь вместо Стивена Фредерика Сигала спец.представителем могла стать старушка-номенклатурщица, аля сенатор Петренко, с прической сенатора Петренко и скрепобесием, как у Владимира Ростиславовича.

Но интереснее всего на самом деле другое.

Олег Пшеничный

Что такое гуманитарные связи? Например, конкретно. Какая у спецпредставителя зарплата и обеспечение (офис, бюджет, штат)?

Чем конкретно займется Сигал, МИД России сегодня уточнил в официальном комментарии. Из него следует, в частности, что денег актеру платить не планируют, а одной из основных его задач станет участие в разнообразных мероприятиях "в сфере культуры, искусства, науки, образования, спорта":

Деятельность спецпредставителя не предусматривает материального вознаграждения и нацелена на укрепление прямых контактов, взаимопонимания и доверия между народами России и США.

Предполагается, что в новом качестве С.Сигал будет содействовать проработке и реализации различных проектов двустороннего сотрудничества в сфере культуры, искусства, науки, образования, спорта, общественных и молодежных обменов, участвовать в соответствующих мероприятиях на российской территории и за рубежом, поддерживать контакты с американскими партнёрами. Кроме того, спецпредставитель подключится к усилиям по сохранению связанных с Россией памятных мест в США, изучению и популяризации наследия Русской Америки и других страниц нашей общей истории, вызывающих большой интерес у граждан обеих стран.

В "мероприятиях" актер участвовал и раньше - например, в этом году он побывал на Красной площади во время парада в честь Дня Победы и на инаугурации Путина, что тоже вызвало тогда насмешки в Сети.

Вообще же российское будущее Сигала представляется комментаторам довольно радужным.

Синий Батя

Сейчас пойдут все строчить, что мол, Стив тупой, что только и может кулачищами махать, и вообще во что превратили нашу дипломатию!



А по мне, так Стив себя еще покажет как передовой гуманитарий! Придет на встречу в МИД — и давай им Есенина на чистом русском, а потом и на английском! А потом еще гитару возьмет, и что нибудь из «Песняров» слабает, или «Пламя». Или Цоя, на худой конец. Мне говорили, он могет.



Отправим тебе, браточек, гумконвой и гумпомощь. Научим, то есть, любить Россиюшку! Представляете? Да это целый фестиваль современного искусства может получиться! «Сигалле»! Так что Родина может спать спокойно! В надежных руках ее гуманитарные связи.

А кому-то актера заранее жаль.