ФБР задержало четырёх граждан России за "мошенничество"

ФБР США задержало четырех граждан России. Об этом сообщили в российском генконсульстве в Нью-Йорке в понедельник, 6 августа. Как говорится в сообщении диппредставительства в Twitter, их подозревают в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.

Россияне были задержаны в период с 1 по 3 августа. Как отмечается, двое из них находятся в Лос-Анджелесе, один был этапирован из Бостона в Нью-Йорк, местоположение четвертого выясняется. «Держим ситуацию на особом контроле», — добавили дипломаты.