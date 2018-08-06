Навальный вновь пытается зарегистрировать партию "Россия будущего

Сторонники политика Алексея Навального повторно подали в Министерство юстиции документы для регистрации партии «Россия будущего».

Миниюст приостановил регистрацию этой партии в середине июля, указав, что некоторые положения устава противоречат федеральному закону «О политических партиях».

Алексей Навальный пытается зарегистрировать свою партию с 2012 года. Каждый раз Минюст отказывает ему. Оппозиционер считает, что это делается по надуманным причинам.