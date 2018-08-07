Группа активистов утром во вторник провела акцию у здания Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в Москве.

Они наклеили на здание плакаты ("ФСИН=Гулаг" и другие), фотографии заключенных, повергшихся пыткам в российских тюрьмах - информация о подобных пытках массово поступает из регионов страны.

Акцию организовали Мария Алехина (отсидевшая два года в тюрьме после "молебна" Pussy Riot в Храме Христа-спасителя), Дмитрий Энтео, участники проекта "Декоммунизация" Евгений Кратетов, Степан Выбоч и участник Pussy Riot Александр Софеев.

После акции Алехина заявила:

"Сегодня в России за решётку может попасть каждый. для этого даже не надо петь песню против Путина. Вы можете сесть за пост, за репост, за одиночный пикет, за то, что вы говорили с друзьями о политике в "Макдольдсе".

Что такое тюремная система? В течение двух лет я видела ее изнутри. Это мясорубка, уничтожающая в человеке человека.

Мы пришли к приемной ФСИН с наклейками: "ФСИН = Гулаг", "убийства", "пытки", "рабский труд". Когда мы стали их наклеивать, вышел сотрудник и сказал, чтобы мы подали все в письменной форме. мы ответили что именно в письменной все и подаём. Просто увеличили слова, чтоб их точно прочли. Сотрудник качал головой, отклеивал слова и что-то бормотал про ненадлежащий порядок подачи.

В моей колонии женщины работали по 10 часов в день, 6 дней в неделю, иногда больше. Им платили по 200 рублей в месяц, вместо положенного минимального размера оплаты труда. Без медицины, без нормальной еды, без возможности говорить про условия, в которых они живут. В моей первой колонии несогласных выкидывали из окон, во второй сажали в ледяные штрафные камеры. Рассказала изданию "Собеседник" правду про зарплаты – на издание подали в суд. Я показала квитки с зарплатами осуждённых суду – суд решил их не заметить. Поэтому мы распечатали эти квитки для всех.

Мы все видели видео из Ярославской колонии, на котором одиннадцать сотрудников пытают заключённого. Бьют резиновыми дубинками по пяткам и телу. Это видео – не исключительный случай садизма, а часть повседневной практики российской тюремной системы, которая превращает в людей в рабов и заложников. поэтому мы распечатали фотографии этих людей, вернее того, что с ними сделали.

Мы здесь, чтобы сказать, что не оставим пытки и убийства безнаказанными. Потому, что если мы это забудем, то перестанем быть людьми".

Съемка акции – Максим Пахомов.