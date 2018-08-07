Пентагон против России. Почему оборонный бюджет США меняет приоритеты

Американский Конгресс в рекордный срок принял оборонный бюджет на 2019 финансовый год в размере 716 миллиардов долларов и отправил его на подпись президенту.

Это не значит, что Пентагон обязательно получит все эти миллиарды: бюджет военного ведомства составлен и утвержден, все его расходы расписаны постатейно, но составление и утверждение есть лишь акт нормативно-правовой, а не финансовый, который в порядке исполнения бюджета и санкционирует фактическое выделение фондов. Этот финансовый акт еще предстоит принять. Тем не менее, оборонный бюджет 2019 в Вашингтоне уже назвали знаковым.

Проект бюджета, помимо того, что был утвержден в рекордный срок, еще и собрал подавляющее большинство голосов в обеих палатах Конгресса. С планированием военных расходов это случается совсем не часто. Те законодатели, которые голосуют вразрез с явной волей большинства, делают это либо ввиду отсутствия больших политических амбиций, либо по причине прямо противоположного свойства. Три сенатора-демократа, голосовавшие на этот раз "против" (Камала Харрис, Элизабет Уоррен и Кирстен Джиллибрандт), считаются вероятными претендентами на пост президента в 2020 году. Все они принадлежат левому, пацифистскому крылу Демократической партии, которое ныне сильно теснит центристский истеблишмент.

Это заметный прирост, но вдвое меньше того, что планирует построить в нынешнем году ВМФ России

Примечательным в нынешнем оборонном бюджете является совсем не рост ассигнований на 2,25 процента, который с лихвой перекрывает инфляция, и не столько увеличение численности вооруженных сил на 15 с половиной тысяч человек, сколько открыто продекларированный Пентагоном отход от магистрального курса последних пятнадцати лет – борьбы с терроризмом, в сторону возвращения к соперничеству с двумя другими сверхдержавами, Китаем и Россией.

Поэтому на осуществление противотеррористических операций в Афганистане, Сирии, Йемене, Ираке, Нигере, Ливии, Сомали в смете предусмотрено лишь чуть более 10 процентов всех расходов. Одновременно Конгресс расширил бюджетную заявку Минобороны, включив в нее дополнительно целое авианосное соединение: флот получит ресурсы на строительство в общей сложности тринадцати новых кораблей. Это заметный прирост, но вдвое меньше того, что планирует построить в нынешнем году ВМФ России.

Подробно на вопросы Радио Свобода о проекте оборонного бюджета 2019 года ответил заместитель министра обороны в администрации Обамы Майкл Карпентер:

– Это очень солидный бюджет, свыше 700 миллиардов долларов. Важно, что Конгресс решил увеличить военные траты, невзирая на растущий бюджетный дефицит. С необходимостью повышения обороноспособности Америки согласны обе партии. Также очень важно, что бюджетные приоритеты продолжают меняться и что Пентагон разворачивается в сторону противоборства с Китаем и Россией, вкладывая ресурсы в долгосрочные проекты по созданию систем вооружений, которые нам потребуется для того, чтобы успешно конкурировать с двумя другими сверхдержавами. Хочу добавить, что бюджет-2019 не знаменует начало нового курса, а только укрепляет линию на модернизацию американских вооруженных сил, которую начала еще администрация Обамы.

– Так что, блоки бюджета Пентагона, имеющие касательство к России или Китаю, увеличиваются, но не настолько стремительно, не настолько резко, чтобы спровоцировать дипломатический кризис…

Закладка новых ледоколов имеет однозначное отношение к потенциальному соревнованию Америки с Россией в Арктике

– Я бы сказал, что в бюджете Пентагона вообще больше преемственности между политикой различных администраций, чем скачков и поворотов. Мы в администрации Обамы стали всерьез задумываться о противоборстве сверхдержав еще до интервенции России в Украине; после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе эти идеи просто стали внедряться в ускоренном порядке. Что касается "русского блока" бюджета Пентагона или "китайского", то вычленить их в чистом виде совсем не просто. Возьмите, например, создание нового истребителя F-35. Его главными "контрагентами", так сказать, являются боевые самолеты России и Китая. Но не только. Так, министерство обороны убедило Конгресс не перекрывать экспорт F-35 в Турцию, которые ей могут потребоваться в разных местах и не обязательно против России. С другой стороны, закладка новых ледоколов имеет однозначное отношение к потенциальному соревнованию Америки с Россией в Арктике, где наш соперник обладает сегодня явным перевесом.

– В бюджетном документе прописаны ограничения на экспорт в Китай технологий двойного военно-гражданского назначения.

Не только Китай, но и Россия попадает под ограничения, связанные с экспортом американских технологий двойного военно-гражданского назначения

– Это отражает понимание того важного факта, что Китай – признанный во всем мире лидер в области промышленного шпионажа, и если Америка сможет уменьшить утечку военно-технических секретов в Китай, то от этого выиграет и она сама, и ее союзники. Конгресс, кроме того, в развитие инициативы Обамы предоставляет сотни миллионов долларов соседям КНР, в частности, Индии, Вьетнаму, Тайваню, Филиппинам, которые пытаются сопротивляться ее гегемонизму на суше и в Южно-Китайском море, созданию там искусственных атоллов и их милитаризации. Китай не будет допущен к военно-морским учениям с участием США, пока не вернется к корректной форме отношений с соседями. Кстати, не только Китай, но и Россия попадает под ограничения, связанные с экспортом американских технологий двойного военно-гражданского назначения.

– Шесть миллиардов триста миллионов долларов выделяется на "Европейскую инициативу сдерживания". Что это такое?

– Эта инициатива была запущена Обамой в 2015 году, ее первоначальный бюджет был 750 миллионов, за три года он вырос почти в десять раз. Это прямое следствие агрессии России на Украине. Платой за это являются не только экономические санкции, но и ухудшение в соотношении сил на западных рубежах России, на исправление которого она вынуждена тратить немалые средства. Инициатива призвана укрепить обороноспособность стран Балтии, Польши, Румынии, создать в структуре НАТО силы быстрого реагирования на возникновение кризисных ситуаций в регионе, увеличить частоту совместных военных учений.

Конгресс может решить, что постоянная дислокация есть наилучший способ продемонстрировать преданность Польше со стороны Америки

​– Конгресс поручил министру обороны Джеймсу Мэттису изучить возможности бессрочного размещения американских боевых подразделений в Польше; в настоящее время их развертывание происходит на ротационной основе. Соединенные Штаты и Россия по-разному трактуют пункт Основополагающего акта НАТО-Россия от 1997 года о постоянных базах организации Северо-Атлантического договора на территории стран-бывших членов "Варшавского договора", но так или иначе они там пока не появились. Ваш прогноз: пойдет Пентагон на постоянную дислокацию американских солдат в Польше, как того явно хочет Конгресс, или нет?

– Мой прогноз: нет, не пойдет, но я могу ошибаться. Существуют весомые причины – и чисто военные, и финансовые – держать подразделения сил быстрого реагирования в Германии, чуть поодаль от потенциальной горячей точки, и иметь возможность стремительно доукомплектовать их личным составом, чем непосредственно в самой этой точке, что потребует больших расходов на превращение пунктов постоянной дислокации в настоящие укрепрайоны. С другой стороны, Конгресс может решить, что постоянная дислокация есть наилучший способ продемонстрировать преданность Польше со стороны Америки и тем самым развеять сомнения России относительно нашей готовности ее защищать. Лично я предпочел бы первый вариант.

– Каким образом в военный документ пробрался пункт, обязывающий министра финансов Стивена Мнучина уведомлять Конгресс о всех активах, принадлежащих Владимиру Путину, а также российским олигархам и крупным госчиновникам?

Ряд влиятельных сенаторов и членов Палаты представителей решили в очередной раз отметиться как критики Путина

– Это обычная практика в демократических странах вставлять в важные бюджетные документы, обязательные к исполнению, положения, не имеющие прямого отношения к сути данного законодательства. Иногда эти "вставные номера" удается заблокировать, иногда – нет. В этом случае ряд влиятельных сенаторов и членов Палаты представителей решили в очередной раз отметиться как критики Путина. Не думаю, что этот пункт законопроекта будет иметь какое-то реальное значение... В заключение хочу сказать, что главное в военном бюджете – это все же долгосрочные проекты, в которые Америка вкладывается, например, в противоракетную оборону космического базирования, которая скажет свое весомое слово в отдаленном будущем, нежели сиюминутные политические сюжеты вроде богатства Владимира Путина.