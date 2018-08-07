В Белоруссии задержана главный редактор портала TUT.BY

В Белоруссии задержали главного редактора негосударственного интернет-портала TUT.BY Марину Золотову, редактора Анну Калтыгину и журналистку агентства БелаПАН Татьяну Коровенкову. Их подозревают по делу о несанкционированном доступе к сайту белорусского государственного информационного агентства БелТА. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Белоруссии.
С задержанными нет связи. Дома у них проходят обыски.
Поводом к возбуждению дела послужило сообщение БелТА о сбоях при передачи доступов к платной подписке. По информации белорусского Следственного комитета, за 2015-2017 года "без ведома и согласия республиканского унитарного предприятия" совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия.
TUT.BY сообщило проведении обыска в офисе портала. По данным СМИ, обыск проходит и в офисе БелаПАН.
Сайт негосударственного издания TUT.BY открылся в октябре 2000 года. В месяц он собирает более 100 миллионов просмотров.
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