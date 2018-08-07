В Новосибирске удален номер журнала НГУ из-за статьи о ЛГБТ

Журнал Новосибирского государственного университета "Университетская жизнь" удалил последний номер из своей группы "ВКонтакте", поскольку эксперты нашли в одной из статей признаки гей-пропагадны.

Об этом в паблике журнала сообщил его главный редактор Петр Маняхин. Как рассказал Маняхин корреспонденту "Сибирь.Реалии", редакции "пригрозили правовыми последствиями, а у студенческого журнала нет возможности судится".

Номер был посвящен теме толерантности. У экспертов была претензия к одному из материалов "Я – это я", в котором были монологи ЛГБТ-жителей новосибирского Академгородка. Сам Маняхин гей-пропаганды в тексте не видит.

В России действует закон, запрещающий "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних".