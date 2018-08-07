В Грузии отметили десятилетнюю годовщину пятидневной войны

Высшее руководство Грузии, вместе с иностранными гостями страны, приняло участие в мероприятиях, посвящённых десятилетней годовщине российско-грузинского вооружённого конфликта вокруг Южной Осетии. В эти дни Тбилиси в знак солидарности посещают представители ряда иностранных государств.

Президент, премьер-министр, председатель парламента и депутаты законодательного органа возложили венки и цветы на могилы военнослужащих, погибших в ходе боевых действий. Траурная церемония состоялась на военном кладбище "Мухатгверди" недалеко от Тбилиси.

Одновременно в грузинской столице прошла конференция под названием "Для мира и безопасности. 10 лет спустя российско-грузинской войны 2008 года". Премьер-министр, Мамука Бахтадзе заявил, что 10 лет назад, Россия "осуществила ещё одну агрессию в отношении Грузии". Президент Георгий Маргвелашвили призвал международное сообщество понять, что "церемонится с Россией бессмысленно и остановить её агрессию невозможно".

Министры иностранных дел Литвы, Латвии, Польши и вице-премьер Украины, находящиеся в Грузии в знак солидарности, прибыли на границу с самопровозглашённой республикой Южная Осетия. Оттуда они осмотрели в бинокли российскую военную базу "Ахмаджи".

