Школьника осудили за "пропаганду нетрадиционных отношений"

В Бийске 16-летнего школьника оштрафовали на 50 тысяч рублей за "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" в интернете.

Протокол на ученика 11-го класса Максима Неверова составили из-за нескольких фотографий, которые он разместил в социальной сети "ВКонтакте". На них, как указано в протоколе, изображены "молодые люди" и "полуобнаженные части тела". Судебный эксперт регионального центра оценки и экспертизы Марина Шлыкова решила, что эти фотографии "выражают пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений".

Дело рассматривала комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. По мнению адвоката Артема Лапова, который представлял интересы подростка, так и не было доказано, что фотографии выложил именно 16-летний школьник.

В июне этого года 16-летний Максим Неверов организовал перформанс под названием "Геи или Путин", в рамках которого в администрацию Бийска было подано 12 заявок на проведение взаимоисключающих по смыслу публичных мероприятий – в том числе, митинг за Путина, митинг против Путина, митинг за геев и митинг против геев. Ни один из них не был согласован администрацией. Однако именно заявка на проведение акции за геев вызвала резонанс – она даже обсуждалась на заседании городской думы. Представители "Российской ЛГБТ-сети" предполагают, что это стало причиной особого внимания к школьнику со стороны правоохранительных органов.

В материалах дела, заведенного на Неверова, есть документ, в котором отмечается "общественный резонанс, вызванный намерением члена штаба Навального провести парад в защиту ЛГБТ-сообщества". Сам Неверов опроверг информацию, что является членом штаба Навального, но подтвердил, что время от времени помогает ему на волонтерских началах.