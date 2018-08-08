Расплата за НАТО. Илья Мильштейн – о загадке войны 2008 года

Полные идиоты. Полные дебилы. Полные мерзавцы. Михаил Николаевич сердится, когда его спрашивают о том, кто первый начал драться в августе 2008-го, но это не значит, что он совсем не прав. Это значит, что вопрос представляется ему бестактным и глупым, потому он и гневается, переходя на личности вопрошающих и высказывая резкие оценочные суждения. Это значит, что войну начали русские и дискутировать тут не о чем.

Известно же вроде, что приказу Саакашвили взять Цхинвали предшествовали постоянные обстрелы грузинских деревень, а потом еще 135-й мотострелковый полк российской 58-й армии вошел в Рокский тоннель – и что оставалось делать главнокомандующему в Тбилиси? Известно также, чем были вызваны все эти провокации и за что расплачивался Михаил Николаевич, разругавшийся к тому времени с обоими нашими президентами – и со старшим, и с младшим. Грузия под руководством Саакашвили взяла курс на вступление в НАТО, и в Москве было решено, что за такое предательство вековечной дружбы она должна быть жестоко наказана.

Десять лет назад, как и десять лет спустя, все это в целом не вызывает сомнений. Тем не менее ответ на вопрос, порождающий столь гневную реакцию у бывшего президента, интересует не одних лишь слабоумных и подлецов. Он сердится, и он по-своему прав, но только по-своему. Ибо на тех картинках, которые весь мир наблюдал в первые часы столкновения, не было ни обстрелов грузинских деревень, ни российских танков на чужой земле. Они в этом видеоряде отсутствовали. Зато присутствавали грузинские танки в Цхинвали. Иными словами, пропагандистская война была вчистую проиграна Саакашвили еще до того, как началась реальная война.

Зачем Саакашвили полез воевать, словно приглашая Путина-Медведева к себе домой?

Конечно, задним умом все мы крепки, но и тогда, с учетом сравнительной военной мощи российских и грузинских войск, это казалось абсолютным безумием: устраивать парад победы в южноосетинской столице, радостно запечатлевая его на видео. Ясно же было, что Москва, выждав паузу, с большим человеческим удовольствием бросится спасать осетин от «геноцида». Так что предельно корректный вопрос, вовсе на глупцов не рассчитанный, и тогда, и теперь должен бы звучать так: зачем Саакашвили полез воевать, словно приглашая Путина-Медведева к себе домой, с акцией возмездия, подставляя свою армию под удар и соотечественников – под бомбы? Зачем грузинский президент сделал Кремлю такой щедрый и незаслуженный подарок? Ну вот как если бы поляки и вправду напали на немцев в 1939 году.

Это главная загадка той войны. Тайна, которую, как говорится, власти от нас скрывают, и Михаил Николаевич, раздражаясь на любопытствующих, тоже не сообщает ничего ценного. Рассказывая нам о том, что мы и так давно знаем, и склоняя к мысли, будто у него не было другого выхода.

Как это не было? Если миротворцы не способны поддерживать мир в регионе или даже участвуют в обстрелах грузинской территории, то что мешает по этому поводу учинять каждодневный международный скандал. А если российские танки входят в Рокский тоннель, то почему бы не сфотографировать их там в разных ракурсах, демонстрируя документальные съемки в ходе немедленно созванного Совета безопасности ООН. Конечно, у Путина-Медведева в том Совете имеется право вето, но все равно шум вокруг танковой колонны поднялся бы очень громкий и друзьям по тандему пришлось бы как минимум повременить со своими планами страшной мести. А то и отказаться от этих планов, поскольку просто так, беспричинно вторгаться в чужую страну, выдумывая второпях какие-нибудь поезда с бандеровцами, тогда в Москве еще не умели. Короче, может и не было бы войны России с Грузей, и нечего было бы нам сегодня отмечать, когда бы Саакашвили повел себя, как бы сказать, поосторожнее в те исторические августовские дни.

Однако случилось то, что случилось – то есть полноценная трагедия, унесшая сотни людских жизней, и в ней так много до сих пор непонятного, что конспирологические теории плодятся сами собой. Угадывается «американский след» – куда ж без него. Возникают идеи насчет перевербованного грузинского агента в Москве, который докладывал в Тбилиси, что настал идеальный момент для собирания грузинских земель: мол, покуда Путин в Пекине, а Медведев на Волге, забирайте, Михаил Николаевич, Южную Осетию, и ничего вам за это не будет...

Впрочем, наиболее рациональным объяснением того, что произошло в ночь на 08.08.08., кажется фактор иррациональный, связанный с личностными характеристиками грузинского президента. С его некоторой вспыльчивостью, да. А это, вероятно, учитывали в Кремле, успешно провоцируя Саакашвили, и не исключено, что когда он говорит о мерзавцах, то имеет в виду именно провокаторов и безошибочно называет имена.

Последствия российско-грузинской бойни печальны. Вкус к реваншистским войнам, основанным на защите «наших братьев», в Кремле почувствовали ровно тогда, десять лет назад, и тогда же осознали, что мировое сообщество едва ли станет всерьез вписываться за своих союзников. В 2008 году это было и нелегко, потому как союзник вел себя нерасчетливо. В эпоху Крыма открылось, что Путину и предлогов не нужно для отторжения братских земель и развязывания оккупационных войн. Десять лет спустя краткий военный конфликт с применением танков и авиации видится прелюдией к нынешним временам, но ту нечеловеческую музыку мы плохо расслышали, и вот переспрашиваем одного из важных участников необыкновенного концерта. Он главным образом ругается, и выходит, что уклоняется от ответа.

Илья Мильштейн – журналист

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