"Процессуальный ад". Костромской центр "Э" против оппозиционера

Бывший заместитель координатора штаба Навального в Костроме Александр Зыков вышел на свободу после 25 суток административного ареста. С начала года он провёл в заключении почти два месяца.

Активиста арестовали на 10 дней 6 июля, обвинив в организации несанкционированной акции против повышения пенсионного возраста. По истечении этого срока 17 июля наказали повторно якобы за уклонение от обязательных работ, назначенных ему ранее за акцию "забастовка избирателей" в конце января. Арестованный в пятый раз за три месяца сторонник Навального объявлял голодовку с требованием освободить политических заключённых Руслана Рахаева, Михаила Цакунова и Олега Сенцова.

Сотрудник управления по противодействию экстремизму прямо заявил активисту Александру Зыкову, что того ждёт "процессуальный ад". Это произошло еще весной, когда костромской штаб президентской кампании Навального стал штабом бойкота выборов. С тех пор было сделано все, чтобы осуществить угрозу. С начала года Александр Зыков провёл под административным арестом 52 дня. В январе в отношении него возбудили уголовное дело об уклонении от воинской службы, прекратив его в июне в связи с отсутствием состава преступления. Сам активист уверен, что его не случайно арестовывают перед массовыми протестными акциями - чтобы не давать в них участвовать. Александр Зыков рассказал, что даже его апелляции на аресты могут рассматривать уже после освобождения:

Жалобу рассмотрели в тот день и час, когда заканчивался административный арест

- Зачастую я выхожу из спецприемника, меня встречают и либо заново везут в суд для того, чтобы дать ещё несколько суток ареста, либо просто отвозят домой. В мае (после 15-дневного ареста перед акцией "Он нам не царь" - РС) я вышел из спецприёмника, меня ждала полиция. Сказали, что меня повезут в суд. Действительно, отвезли в суд, там было рассмотрение моей апелляционной жалобы, которую я подал примерно 10 дней назад. Закон предусматривает, что ты можешь из спецприёмника, в котором находишься, подать жалобу на свой административный арест, то есть обжаловать его, и эту жалобу должны рассмотреть в течение суток с момента получения. Я её отправил на пятые сутки ареста и вот 10 дней ждал, пока её рассмотрят. Жалобу рассмотрели как раз в тот день и час, когда заканчивался мой административный арест. В этом суде невозможно было ничего добиться. Никто не станет признавать себе во вред решение суда незаконным. Человек уже отсидел положенный срок.

- Как и за что вас арестовывали в последний раз?

- Тут всё просто. Практика такая, что меня арестовывают перед важными политическими событиями или перед важными митингами - за три-пять дней до их начала. И причины две: либо это нарушение правил отбывания обязательных работ, либо это нарушение правил проведения публичного мероприятия. Последние три ареста по нарушению правил отбывания обязательных работ - это, наверное, самое бредовое, что со мной случалось в жизни. 120 часов обязательных работ мне назначили за участие в митинге 28 января в забастовке избирателей. Мне вменяли, что я три раза не явился на обязательные работы, но при этом в один день, когда я не являлся, у меня была повестка в военкомат, и в другой день я обратился с плохим самочувствием в больницу - так появились два "прогула", необходимые для состава административного правонарушения. Как проходят протесты и митинги? Случается какой-нибудь катализирующий митинг, а за ним тянется вереница активных событий, которые организуют другие политические активисты. После того, как мы провели акцию против повышения пенсионного возраста 1 июля, за ним потянулись еще три митинга от других политических сил. Соответственно, я предполагаю, что просто местный Департамент по региональной политике очень сильно не захотел, чтобы я участвовал в подготовке этих мероприятий, чтобы я выступал на них.

- Почему вы решились на несогласованную акцию против повышения пенсионного возраста?

Невозможно согласовать публичное мероприятие, если это публичное мероприятие не устраивает администрацию города

- На самом деле это сложная и спорная ситуация в юридическом плане. Во-первых, мы подали заявку в положенные сроки. Нам отказали согласовывать то место, которое мы заявили. В соответствии с законом, необходимо вручить ответ заявителю публичного мероприятия в течение трёх суток. Мы его получили на пятые сутки. Автоматически наше мероприятие считалось согласованным, но при этом мы прекрасно понимали, что его не признают согласованным. Ни суд, ни сама администрация на это не пойдёт. Мы решили всё-таки выходить в то место и не скрывать, что акция будет несогласованной. Иначе здесь действовать невозможно было бы. Невозможно согласовать публичное мероприятие, если это публичное мероприятие не устраивает администрацию города. Приходится делать то, что ты считаешь правильным и нужным. В данном случае, я счел правильным и нужным выходить на эту публичную акцию. Поскольку там было достаточно большое количество народа, люди со мной согласились, поддержали.

- Как Кострома протестует против пенсионной реформы? Насколько это массовый протест?

- Сейчас уже повестка немножко утратила свою актуальность, по крайней мере, в головах людей. Но у нас, насколько я могу судить - всё-таки я был под административным арестом - наибольшее количество митингов было в Костроме. Был один митинг 1 июля, который организовал я. Был следующий митинг, который организовал депутат областной думы Владимир Михайлов. Ещё один митинг организован движением "Весна". И было два митинга КПРФ.

- Лично вы почему против пенсионной реформы?

Люди поняли, что сами они могут на что-то повлиять

- Я тоже рано или поздно уйду на пенсию, и меня это коснётся. В конце концов, это уже наглость, которая несоизмерима ни с чем. Она неадекватна. Повышать пенсионный возраст в нашей стране довольно глупо, не по-человечески. Рано или поздно они повысят и что-то другое. Под шумок о повышении пенсионного возраста уже подняли НДС до 20%. Помимо пенсионного возраста они будут повышать налоги. Они будут ещё тянуть с людей. Они будут ещё нас грабить. Для меня лично повестка была не столько в самом пенсионном возрасте, а сколько вообще в смысле показать власти, что мы готовы протестовать, что мы готовы не принимать законы, которые не идут нам на пользу.

- Что сейчас осталось от костромского штаба Навального?

- Костромской штаб Навального, конечно, перестал существовать, по крайней мере, в физическом плане, потому что у нас нет помещения. Но сами люди сохранились, активны по-прежнему. Сама команда есть. Она никуда не пропала. Мы всегда друг с другом на связи. Мы постараемся по мере возможностей взаимодействовать, работать так же, как когда-то работали.

- На ваш взгляд, работа штаба повлияла на политическую жизнь в городе?

- Да, повлияла. Потому что на постоянной основе в городе вообще никакой протестной активности не наблюдалось. Появился штаб Навального, который объединил все протестные силы, который привлек очень много внимания, благодаря которому люди начали понимать, что даже в таком маленьком городе, как Кострома, появилась какая-то протестная активность. Люди поняли, что можно устраивать какие-то большие митинги даже в таком информационном вакууме, в котором находится страна. Люди поняли, что сами они могут на что-то повлиять, что-то сделать самостоятельно, - рассказал оппозиционный активист Александр Зыков.