Число жертв землетрясения в Индонезии возросло в среду до 131. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает агентство Франс-Пресс.

Землетрясение на острове Ломбок магнитудой 6,9 вызвало разрушения домов и перебои с электричеством. Большинство погибших стали жертвами падения обломков зданий. Мощные подземные толчки ощущались также на соседнем острове – Бали.

Остров Ломбок пользуется большой популярностью среди иностранных туристов. По данным Ростуризма в зоне стихийного бедствия в настоящее время находится около 5 тысяч россиян. Власти организовали эвакуацию людей, но не исключают, что число пострадавших возрастёт.

До некоторых пострадавших районов до сих пор не смогли добраться спасатели из-за разрушений дорог и мостов.