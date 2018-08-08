Нешуточный развод: в Рунете обсуждают расставание Петросяна и Степаненко

Большое и резонансное событие в жизни российского общества - развод известных юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко.
Наконец-то этой паре удалось меня рассмешить...
Все понимали, что после битвы Айфона и Самсунга случится еще одна предапокалиптическая битва. Но никто не мог предвидеть, что это будет битва Петросяна и Степаненко.
Какой пенсионный возраст? Какое повышение НДС? Степаненко разводится с Петросяном и обратилась в суд о разделе имущества!!!
Включайте телевизоры и не отходите неделю! Щас Малахов и все его подражатели вас в детали начнут посвящать …
Правительство спасено!
- Какие будут предложения по переключению внимания от пенсионных изменений? - Развод президента. - Вы с ума сошли? Уже было! - Тогда Киркоров с Пугачевой. - Нас окружают идиоты? Тоже было. Кто у нас чаще всех и популярней других на ТВ в развлекательных программах? - Ургант. - Ургант - это крайний вариант. Не надо. - Степаненко с Петросяном. - А вот это попробуйте.
А еще спрашивают (те, кто свою жизнь уже загубил), почему я не совершаю глупость - не вступаю в брак: чтобы я кому-то отдал чашку, принадлежавшую Наполеону и портрет работы Джорджа Доу из своей коллекции?! Ну, физиологическое туда-сюда - это еще ладно, но контроль, болтовня, родичи "второй половинки", целлюлит и неизбежный дележ - нет! А если завтра найдется краше, а если послезавтра еще лучше, чем нашлось завтра?!
Среди всего прочего, публика почему-то искренне удивилась тому, сколько почтенные артисты смогли заработать к старости - речь идёт о полутора миллиардах рублей. К сожалению, полюбовного расставания у них не вышло, разбирательство продолжится в суде.
Петросян и Степаненко: шутки шуточками, а имущество врозь.
Степаненко подала в суд на раздел имущества.
Не дай Бог такую склочную старость, с ума все посходили из за бабла, вечно все жить собираются.
А вы за Петросяна или за Степаненко? Я прямо теряюсь, но, наверное, все же за Петросяна... Я посмотрел на фотографию Степаненко - какая-то она не очень приятная женщина... Жутковатая...Не понимаю, кого она может рассмешить. Опять же возникает вопрос - почему не взяла фамилию мужа?...Но, если правда, что Степаненко в мотивировочной части заявления в ЗАГС о разводе написала - <Задолбал> своими идиотскими шутками, - сразу перейду на ее сторону!...
И тут все узнали, что у Петросяна есть полтора миллиарда. Причем, в данном контексте, даже не важно - рублей, или долларов. Это же жуткая трагедия. Шекспировская. Ну, правда. Вы только представьте.
Двадцать первый век. Ракеты, космос, Илон Маск.
И у тебя есть полтора миллиарда.
А ты - Петросян.
Жаль чувака.
Однажды я приехал по делам в один из переулков где-то между Курским вокзалом и Яузой. В офис "Православной энциклопедии", для которой тогда писал сценарий документального фильма. Пробыл там часа полтора, выхожу - у моей машины помято крыло. Тут же подбегает охранник: "Вот, человек оставил свои координаты, у него офис в соседнем подъезде".
Звоню по номеру: "Да, это я нечаянно поцарапал вашу машину, извините ради Бога, готов все возместить. В офисе вас не дождался, завтра будут тут безвылазно с 10 до 16 часов, сможете приехать?"
Голос какой-то знакомый. Где я его мог слышать?
Приезжаю. Захожу в офис. Меня проводят в какую-то студию. Там перед большим экраном сидит Евгений Ваганович Петросян и еще несколько человек, что-то монтируют. Как только он понимает, по какому я вопросу, тут же встает, выходит со мной в другую комнату, ведет себя очень тактично и интеллигентно.
- Дмитрий, сколько я вам должен?
Называю сумму. Отдает. Еще раз извиняется.
После этого мне трудно себе представить, чтобы именно он был источником конфликта при разделе имущества со своей бывшей супругой.
в разводе Петросяна и Степаненко интересно только одно-как они будут делить огромную коллекцию русского искусства 19 века, которую уже не первое десятилетие собирает Петросян, всю эту солидную живопись для солидных господ- Левитанов, Шишкиных и Айвазовских в витых рамах? помню , как шустро перекатывался Евгений Ваганович по антикварному салону в ЦДХ, выбивая из дилеров скидки на своих любимых авторов. Теперь встретимся с его Киселевыми и Боголюбовыми в суде.
Адвокат Степаненко — Елена Забралова — защищала интересы Путина, патриарха Кирилла и Игоря Сечина.
Адвокат Петросяна, Сергей Жорин, представлял в суде Тимати и Егора Крида.
Забралова когда-то представляла В.В. Путина в знаменитом судебном разбирательстве, когда Немцов подал на Путина в суд после фразы "Немцов-Рыжков-Милов поураганили в 90-е, поиздержались, а теперь снова рвутся к кормушке".
Теперь эта мадам будет представлять Елену Степаненко. Делить полтора ярда рублей, нажитых за непосильные годы шуток-прибауток.
Степаненко требует от Петросяна 80% всех активов, стоимость которых составляет 1,5 миллиарда рублей, и 8 из 10 московских квартир. Как бывший воображаемый друг семьи и человек, осознающий свою ответственность перед пожилыми людьми вообще, я требую от Евгения вернуть Елене 50% украденной юности, а от Елены - вернуть ему две трети вырванных с мясом нервов. Главной же претензией на суде будет моя. Обоим. Пройдя курс моральной очистки и выведения пятен из биографии, я больше не считаю себя пособником этих двух оккупантов российского телевизора и представляю в суде интересы мыслящих слоев Фейсбука и Твиттера. 1,5 миллиарда и 10 московских квартир должны быть розданы неимущим умом, наиболее пострадавшим на дебилизирующих концертах упомянутой пары. Это в основном я. Думаю, некоторую часть квартир я мог бы недорого сдать в аренду тем, кто поставит лайки под этим текстом.
Прожив всю жизнь в районе метро Аэропорт, с детства знала, писательские жены не покидают большой литературы. Жена от писателя Х всегда уходила к писателю N, а брошенный писатель Х, быстро утешался с женой писателя Z. Опытными женами писатели не бросались, ибо они, как никто, умели покупать свежий творог на Ленинградском рынке, шептать писателю, что он гений, прощать мужу связь с медсестрой и не попадаться со своими любовниками. К чему я вспомнила... Сейчас возникли юные девы, любящие выходить замуж за пожилых народных артистов ( с последующим отъемом недвижимости). Так вот, Петросяну, уйдя от жены-юмористки, опасно брать молодую жену со стороны, ему надо жениться на бывшей молодой жене Джигарханяна. И даже можно взять часть ее фамилии Петросян-Цымбалюк". Не стоит бросать проверенные русские обычаи. Это ведь тоже одна из СКРЕП.
Неприлично считать чужие деньги и читать газету "Комсомольская Правда". Я знаю. Я не об этом.
Ну, то есть, не совсем об этом.
Кто это сказал из великих, что интереснее всего в мире сплетни и метафизика?
Тут вот прямо редкий сплав одного с другим.
Это я, извините, про развод Степаненко с Петросяном.
Ну простите, другим разом я вам про формирование жанра кондака в творчестве Романа Сладкопевца, обещаю!
Вы меня извините, но вчера птица радио сказала, что эти симпатичнейшие люди делят примерно полтора миллиарда рэ.
Сегодня я слазила в инторнеты и прочитала в КП, что "в квартире, где жил Евгений Петросян, собрана его коллекция живописи, скульптур и редких книг, стоимость которой может достигать 30 миллионов долларов".
Я все знаю, понимаю, меня не раздражает, во всем мире так, и тд и тп. И вообще, актерские деньги - ЧЕСТНЫЕ и НЕ ВОРОВАННЫЕ.
Я просто думаю о Родине.
Об Отчизне.
И не вмещаю.
Хайп на тему «Петросян <оборзел> и миллиардер» раздувается, вне всяких сомнений, искусственно, и overreacting с overpriced из каждой строчки вопиет; но с другой стороны, чем бы общественность ни развлекалась, лишь бы только не ходила в Африку гулять.
По нынешним временам, если в чем-то нет вреда, значит уже польза.Петросян? Сгодится и Петросян.
Но все-таки, придерживайте в голове одну простую мысль: полтора миллиарда рублей, за которые Евгений Ваганович ишачил почти ежедневно последние лет, наверное, сорок - это сумма, которую Иосиф Давыдович Кобзон [здоровья ему, конечно] может просто взять, и одолжить какому-нибудь приятному человеку [дело Пейсахова]
То есть реальное личное благосостояние Иосифа Давыдовича десятикратно больше.
При этом Петросян хапуга и мироед, цинично поправший всякое понятие справедливости и всенародным голосованием произведён едва ли не в олигархи.
Но Кобзон - в политическом смысле персонаж зачастую неприемлемый, однако каких-то серьёзных вопросов на тему противоречий труда и капитала социально озабоченные граждане к нему не имеют.
Видимо, потому что Петросян только кривляться горазд, а песня про Штирлица это высокое драматическое искусство, и слезы наворачиваются, и за душу берет - огромная разница, понимать надо.
Специально для тех, кто не знает, как наш великий и прекрасный народ мыслит про справедливость: вот — теперь знаете.
Такие знания никогда не лишние.
что вдруг так окрысились на Петросяна? он артист, он популярный артист, у него своя аудитория, причём огромная. не слежу за творчеством, но там, по-моему, достаточно беззлобный юмор про тёщу, еду, алкоголь и как колхозница покупала лифчик в бутике. да пусть будет, жалко что ли?
откуда вопросы к происхождению миллиарда у Петросяна? почему? украл? у вас украл? налоги не платил? нет.
а эстетика - дело личное
ну и все.
Каждый чувствовал, что их вытащили лично у него из кармана. Все полагали, Петросян бесплатно по сцене скачет, а он на этом, оказывается, ещё и зарабатывает. И <много>. Либералы и лоялисты внезапно для себя объединились в общей теме. Либералов возмущало, что Петросян разбогател на кровавом режиме, а лоялисты ненавидели его, как Чубайса, потому что просто вот им страшно хотелось. Всем было плевать на курс доллара и отпускное время. Петросян и Степаненко затмили всё вокруг.
Петросян являлся абсолютным злом, объединившим русский народ. Правда, какой-то неизвестный народ в то же время ходил на его концерты, покупая за кровное бабло билеты, но на такие мелочи не обращали внимания - поскольку это явно были проплаченные боты. На земле Русской поднялся стон. И только Петросян, скрючив пальцы, где-то чах над златом, игнорируя народное возмущение.
Никого не интересует сегодня, что Тургенев ездил в карете, а Достоевский на извозчике. Так и миллиард, который сейчас делит Петросян со своей женой, для потомков не будет иметь особого значения. Когда они будут оценивать его вклад в мировую культуру по сравнению со мной, я хочу сказать.
Кажется, слишком сильно щеголять своим чувством юмора в этой ситуации - заведомо ставить себя в глуповатое положение, но кто-то всё же рискует.
а ты слышал, что петросян и степаненко имущество делят через суд? последние времена настают, поверь. это же не только квартиры, земля и запорожцы (в кавычках), но и гигабайты шуток, архивы телевыступлений, тысячи сценических костюмов, актеры "кривого зеркала" опять же. все это надо поделить честно и справедливо. справится ли обычный суд? тут бы не помешал высший юмористический. а что теперь будет на эстраде? ты бы лучше джорджу мартину посоветовал присмотреться. вот где игра престолов и пир стервятников.
но. нет худа без добра. по ссылке в этой новости узнал, что петросян на втором месте среди комиков по популярности в россии. кто же первый? любопытно? первый задорнов посмертно, а третий винокур. неплохо. сам на них вырос и другим не советую.
С другой стороны, всё больше утверждается довольно здравая точка зрения, что развод - дело разводящихся, а не досужей публики (и чуть менее здравая, что всё это просто шоу)
С утра вал звонков. Кажется, все информационные агентства мира озадачены новой судебной тяжбой в актерском цеху. К счастью, моя древняя отмазка "я не могу говорить - у меня запись", сказанная шепотом, работает безошибочно, а сегодня еще и оказалась наполовину правдой: я действительно полдня был на записи и пропустил много звонков с незнакомых номеров, пока телефон дожидался меня в комнате отдыха.
Последний, вечерний звонок - что-то из ряда фантасмагории: суровый баритон без приветствия потребовал к телефону Петросяна. Я, едва не поперхнувшись, сказал в чуть более грубой версии, чем вы сейчас прочтете глазами: "Совсем рехнулись, что ли?"
Я по-прежнему считаю, что распад любой семьи - дело самой семьи. Что слово "публичные люди" ничего не объясняет и не оправдывает для светских журналистов. В любом случае, я не понимаю, ЧТО я должен был бы говорить, если бы все сегодняшние разговоры с журналистами состоялись. Я искренне не догоняю, каких комментариев в таких случаях ждут от коллег или любых других не-членов актерской семьи.
Мне по-человечески грустна любая история с расставанием, вдвойне печальна, если она осложняется разделом нажитых вещей.
Но - чужие люди! Им-то что за дело до "звездных" хором и перин? И почему разговор на лавочке стал самым востребованным жанром в современной журналистике? Я понимаю, что под этим постом так или иначе образуется всё то, против чего я восстаю, отвечая, что "я - на записи".
Но, может быть, прежде чем перетирать кости героям этого ролика, вы ответите мне честно на вопрос: вам действительно интересна эта чужая, никак не касающаяся вас история?
Некоторые интересуются, почему я не комментирую развод Петросянаи Степаненко, неужели, мол, не позвонили? Да позвонили, конечно, причём, несколько раз, только я отказался. Однако вовсе не из принципа, а из элементарной осторожности, ведь вся эта история и связанная с ней шумиха может оказаться очередной неумной шуткой.
В сегодняшней медиасфере стремление к популярности любой ценой стало нормой, так почему бы паре престарелых юмористов не устроить долгоиграющее шоу из собственной личной жизни, как это сделали ранее десятки их коллег?
Время позднее, дети спят, потому, надеюсь, можно уже предположить, что развод Петросяна с женой - чушь несусветная, очевидная туфта, вялое средство поднятия интереса к этим двум тоскливым персонажам?
Шумиха вокруг развода юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко будет только нарастать – ее раздувают как СМИ, так и одна из сторон конфликта. Интерес к максимальной скандализации конфликта понятен – привлечь внимание широких масс и увеличить за счет этого собственную капитализацию. Уже можно вводить термин – «джигарханизация» скандала, то есть превращение семейных проблем в бесконечный медийный сериал.
Можно не сомневаться, что развод Петросяна и Степаненко займет в ближайшие месяцы важнейшее место в медиаповестке – несмотря на то, что один из участников процесса явно не хочет никакой шумихи, а сам суд станет закрытым для прессы.
В последние годы в России все чаще устраивают шоу из разводов и прочих семейных историй знаменитостей, повторяя западный опыт. Причем «заслуга» в этом принадлежит даже не столько адвокатам и «героям», сколько телевидению и желтой прессе – они устраивают из раздела имущества (а то и детей) полноценный сериал.
Это же мечта для медиа – история с продолжением вокруг всем известного человека! Сериал из реальных событий! Гарантированный интерес публики на протяжении нескольких месяцев, а то и лет – рост аудитории и просмотров.
И если раньше этим пробавлялась в основном желтая пресса и откровенно желтые же телеканалы, то в последние годы не удержались и самые большие медиа. Рассуждения о том, что неприлично рыться в чужом белье, отринуты как старомодные – если народ хочет это смотреть, а сами «герои» хотят об этом рассказывать, то почему нельзя?
Если же не готовы сами «потерпевшие», то всегда найдутся их знакомые, родственники и просто тусовщики, ради телеэфира или гонорара готовые часами перемывать кости живым или уже давно умершим знаменитостям (потому что отдельный подвид темы – это семейные проблемы звезд советской эпохи).
Например, весь последний год публику кормили разводом Армена Джигарханяна – главный «грех» которого был в том, что его знает вся страна (даже молодежь – благодаря «Месту встречи»). Поэтому его развод с условно молодой женой стал темой для постоянного телемарафона – на котором никому, конечно, не было дела до самого старика, сначала пытавшегося не участвовать в этой вакханалии.
Поэтому неудивительно, что дело Петросяна–Степаненко гарантированно превратится в подобное же шоу на ближайший год – если, конечно, у них не хватит ума развестись по-быстрому, в течение нескольких месяцев. Но шансов на это практически нет – потому что одна из сторон явно настроена на шоу. Как заявил адвокат Петросяна Сергей Жорин, Елена Степаненко грозила супругу скандалом, если муж не выполнит ее требований.
«Степаненко кто-то накрутил. Петросян хотел по-честному отдать половину – 50 процентов, но она захотела больше... Степаненко даже угрожала Петросяну скандалом, если ее требования не будут удовлетворены, обещала «второго Джигарханяна».
Вот самое прекрасное – второго Джигарханяна. То есть, в отличие от широко распространенного мнения, что аудиторией шоу про звездные разводы является обычный рядовой телезритель, который смотрит их как бесконечную «Санта-Барбару», под влияние телевизора попадают и сами «великие и знаменитые».
Степаненко пугает Петросяна тем, что превратит его в Джигарханяна – то есть сделает его личную жизнь предметом общенационального изучения.
Никакой морали у таких персонажей нет, как нет и внезапной обиды или чувства мести – ведь расписавшиеся 30 с лишним лет назад супруги уже 15 лет не живут вместе. С деньгами тоже нет никаких проблем, и вполне вероятно, что собственность на 1,5 миллиарда – это лишь вершина айсберга.
Так что мотивация здесь только одна – насмотревшись на то, как всей страной перебирают белье знаменитого артиста, звездная жена решила устроить звездному же мужу такое же «веселье». Не понимая, что невозможно «сделать Джигарханяна» из одного лишь Петросяна – сама Степаненко в этом случае тоже превратится в пускай и меньшего по размерам, но тоже «джигарханяна».
Это, конечно, свидетельствует о том, что телевидение программирует даже своих же «звезд»: ведь насмотревшись созданного «для масс» продукта, они сами приносят себя и своих близких в жертву процессу. С другой стороны, пошлость пожирает пошлость – так что в этом есть закономерность и хоть какая-то надежда.
Прогрессивная общественность в недоумении по поводу шума, вызванного разводом Петросяна и Степаненко... - узок круг этих людей, страшно далеки они от народа! Я, кстати, работая некогда в "Антенне", неоднократно общался с обоими, и с другими юмористами круга "Кривого зеркала", "Аншлага", прочих подобных проектов - никто не обязан любить, что они делают, но люди как люди, уж точно не хуже тех жрецов святого искусства, что сидят по театральным закуткам или сочиняют музыку себе под нос, а двуличных подонков среди эстрадных попсовиков едва ли больше, чем среди утОнченных интеллигентов с передовыми взглядами, проверено на опыте. Но недостаточно употреблять в качестве нарицательных имена некоторых деятелей, чтоб в полной мере отдать должное масштабу их "всенародного признания". Для меня уже спустя годы открылось, как обстоят дела в действительности. Три года назад в Тарусе после безуспешных поисков могилы Паустовского на местном кладбище обратились за помощью к тетке, цветами при входе торгующей. Увы, дорогу к могиле Паустовского она объяснить нам не смогла, хотя мы, кружа, подходили и обращались к ней по меньше мере дважды. Но и к вопросам нашим тетенька отнеслась с недоумением, заметив, что на тарусском кладбище помимо Паустовского много других знаменитостей:
- У нас брат Степаненко похоронен! (Не дождавшись восторженного вскрика.) Елены Степаненко!! (И чтоб совсем добить нас, тугодумов никчемных, пафосом). Родной!!!
Нам потом говорили, что родной брат Елены Степаненко заведовал в Тарусе газораспределителем или чем-то в этом роде - в общем, действительно, был представителем местной знати, да к тому же с такой блистательной сестрой - куда там Паустовскому!
О том, что юморист Петросян был на ком-то женат и вот сейчас разводится, я с утра раз двадцать прочитала у прогрессивных молодых ФБ-юзеров, презирающих "86%" и включающих в эти проценты всех людей возраста своих родителей.
Но возникает вопрос: выходит, именно молодых прогрессивных юзеров так зацепила эта сенсационная новость, и именно они отслеживают все телодвижения и перипетии жизни Петросяна и т.д.? Мне бы вот и в голову не пришло за этим следить, я книжки читаю, хорошую музыку слушаю)))
Похоже, эстетические разногласия у меня не только с российским бомондом, но и с прогрессивной общественностью.
Самое смешное в новости про развод Петросяна и Степаненко - то, что она многим показалась смешной. Видимо, в разводе двух бездарных юмористов есть какая-то изюминка размером со слона, которого только я сослепу и не приметила.
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