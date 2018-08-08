Нешуточный развод: в Рунете обсуждают расставание Петросяна и Степаненко

Большое и резонансное событие в жизни российского общества - развод известных юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

Виктор Шендерович:

Наконец-то этой паре удалось меня рассмешить...

Сергей Шмидт:

Все понимали, что после битвы Айфона и Самсунга случится еще одна предапокалиптическая битва. Но никто не мог предвидеть, что это будет битва Петросяна и Степаненко.

Николай Травкин:

Какой пенсионный возраст? Какое повышение НДС? Степаненко разводится с Петросяном и обратилась в суд о разделе имущества!!!

Включайте телевизоры и не отходите неделю! Щас Малахов и все его подражатели вас в детали начнут посвящать …

Правительство спасено!

Константин Калачёв:

- Какие будут предложения по переключению внимания от пенсионных изменений? - Развод президента. - Вы с ума сошли? Уже было! - Тогда Киркоров с Пугачевой. - Нас окружают идиоты? Тоже было. Кто у нас чаще всех и популярней других на ТВ в развлекательных программах? - Ургант. - Ургант - это крайний вариант. Не надо. - Степаненко с Петросяном. - А вот это попробуйте.

Евгений Понасенков:

А еще спрашивают (те, кто свою жизнь уже загубил), почему я не совершаю глупость - не вступаю в брак: чтобы я кому-то отдал чашку, принадлежавшую Наполеону и портрет работы Джорджа Доу из своей коллекции?! Ну, физиологическое туда-сюда - это еще ладно, но контроль, болтовня, родичи "второй половинки", целлюлит и неизбежный дележ - нет! А если завтра найдется краше, а если послезавтра еще лучше, чем нашлось завтра?!

Среди всего прочего, публика почему-то искренне удивилась тому, сколько почтенные артисты смогли заработать к старости - речь идёт о полутора миллиардах рублей. К сожалению, полюбовного расставания у них не вышло, разбирательство продолжится в суде.

Роман Зайцев:

Петросян и Степаненко: шутки шуточками, а имущество врозь.

Степаненко подала в суд на раздел имущества.

Не дай Бог такую склочную старость, с ума все посходили из за бабла, вечно все жить собираются.

Александр Рыклин:

А вы за Петросяна или за Степаненко? Я прямо теряюсь, но, наверное, все же за Петросяна... Я посмотрел на фотографию Степаненко - какая-то она не очень приятная женщина... Жутковатая...Не понимаю, кого она может рассмешить. Опять же возникает вопрос - почему не взяла фамилию мужа?...Но, если правда, что Степаненко в мотивировочной части заявления в ЗАГС о разводе написала - <Задолбал> своими идиотскими шутками, - сразу перейду на ее сторону!...

Аркадий Бабченко:

И тут все узнали, что у Петросяна есть полтора миллиарда. Причем, в данном контексте, даже не важно - рублей, или долларов. Это же жуткая трагедия. Шекспировская. Ну, правда. Вы только представьте.

Двадцать первый век. Ракеты, космос, Илон Маск.

И у тебя есть полтора миллиарда.

А ты - Петросян.

Жаль чувака.

Дмитрий Соколов-Митрич:

Однажды я приехал по делам в один из переулков где-то между Курским вокзалом и Яузой. В офис "Православной энциклопедии", для которой тогда писал сценарий документального фильма. Пробыл там часа полтора, выхожу - у моей машины помято крыло. Тут же подбегает охранник: "Вот, человек оставил свои координаты, у него офис в соседнем подъезде".

Звоню по номеру: "Да, это я нечаянно поцарапал вашу машину, извините ради Бога, готов все возместить. В офисе вас не дождался, завтра будут тут безвылазно с 10 до 16 часов, сможете приехать?"

Голос какой-то знакомый. Где я его мог слышать?

Приезжаю. Захожу в офис. Меня проводят в какую-то студию. Там перед большим экраном сидит Евгений Ваганович Петросян и еще несколько человек, что-то монтируют. Как только он понимает, по какому я вопросу, тут же встает, выходит со мной в другую комнату, ведет себя очень тактично и интеллигентно.

- Дмитрий, сколько я вам должен?

Называю сумму. Отдает. Еще раз извиняется.

После этого мне трудно себе представить, чтобы именно он был источником конфликта при разделе имущества со своей бывшей супругой.

Анна Монгайт:

в разводе Петросяна и Степаненко интересно только одно-как они будут делить огромную коллекцию русского искусства 19 века, которую уже не первое десятилетие собирает Петросян, всю эту солидную живопись для солидных господ- Левитанов, Шишкиных и Айвазовских в витых рамах? помню , как шустро перекатывался Евгений Ваганович по антикварному салону в ЦДХ, выбивая из дилеров скидки на своих любимых авторов. Теперь встретимся с его Киселевыми и Боголюбовыми в суде.

Олег Кашин:

Адвокат Степаненко — Елена Забралова — защищала интересы Путина, патриарха Кирилла и Игоря Сечина.

Адвокат Петросяна, Сергей Жорин, представлял в суде Тимати и Егора Крида.

Ольга Рощина:

Забралова когда-то представляла В.В. Путина в знаменитом судебном разбирательстве, когда Немцов подал на Путина в суд после фразы "Немцов-Рыжков-Милов поураганили в 90-е, поиздержались, а теперь снова рвутся к кормушке".

Теперь эта мадам будет представлять Елену Степаненко. Делить полтора ярда рублей, нажитых за непосильные годы шуток-прибауток.

Евгений Шестаков:

Степаненко требует от Петросяна 80% всех активов, стоимость которых составляет 1,5 миллиарда рублей, и 8 из 10 московских квартир. Как бывший воображаемый друг семьи и человек, осознающий свою ответственность перед пожилыми людьми вообще, я требую от Евгения вернуть Елене 50% украденной юности, а от Елены - вернуть ему две трети вырванных с мясом нервов. Главной же претензией на суде будет моя. Обоим. Пройдя курс моральной очистки и выведения пятен из биографии, я больше не считаю себя пособником этих двух оккупантов российского телевизора и представляю в суде интересы мыслящих слоев Фейсбука и Твиттера. 1,5 миллиарда и 10 московских квартир должны быть розданы неимущим умом, наиболее пострадавшим на дебилизирующих концертах упомянутой пары. Это в основном я. Думаю, некоторую часть квартир я мог бы недорого сдать в аренду тем, кто поставит лайки под этим текстом.

Ганна Оганесян:

Прожив всю жизнь в районе метро Аэропорт, с детства знала, писательские жены не покидают большой литературы. Жена от писателя Х всегда уходила к писателю N, а брошенный писатель Х, быстро утешался с женой писателя Z. Опытными женами писатели не бросались, ибо они, как никто, умели покупать свежий творог на Ленинградском рынке, шептать писателю, что он гений, прощать мужу связь с медсестрой и не попадаться со своими любовниками. К чему я вспомнила... Сейчас возникли юные девы, любящие выходить замуж за пожилых народных артистов ( с последующим отъемом недвижимости). Так вот, Петросяну, уйдя от жены-юмористки, опасно брать молодую жену со стороны, ему надо жениться на бывшей молодой жене Джигарханяна. И даже можно взять часть ее фамилии Петросян-Цымбалюк". Не стоит бросать проверенные русские обычаи. Это ведь тоже одна из СКРЕП.

Татьяна Краснова:

Неприлично считать чужие деньги и читать газету "Комсомольская Правда". Я знаю. Я не об этом.

Ну, то есть, не совсем об этом.

Кто это сказал из великих, что интереснее всего в мире сплетни и метафизика?

Тут вот прямо редкий сплав одного с другим.

Это я, извините, про развод Степаненко с Петросяном.

Ну простите, другим разом я вам про формирование жанра кондака в творчестве Романа Сладкопевца, обещаю!

Вы меня извините, но вчера птица радио сказала, что эти симпатичнейшие люди делят примерно полтора миллиарда рэ.

Сегодня я слазила в инторнеты и прочитала в КП, что "в квартире, где жил Евгений Петросян, собрана его коллекция живописи, скульптур и редких книг, стоимость которой может достигать 30 миллионов долларов".

Я все знаю, понимаю, меня не раздражает, во всем мире так, и тд и тп. И вообще, актерские деньги - ЧЕСТНЫЕ и НЕ ВОРОВАННЫЕ.

Я просто думаю о Родине.

Об Отчизне.

И не вмещаю.

Станислав Яковлев:

Хайп на тему «Петросян <оборзел> и миллиардер» раздувается, вне всяких сомнений, искусственно, и overreacting с overpriced из каждой строчки вопиет; но с другой стороны, чем бы общественность ни развлекалась, лишь бы только не ходила в Африку гулять.

По нынешним временам, если в чем-то нет вреда, значит уже польза.Петросян? Сгодится и Петросян.

Но все-таки, придерживайте в голове одну простую мысль: полтора миллиарда рублей, за которые Евгений Ваганович ишачил почти ежедневно последние лет, наверное, сорок - это сумма, которую Иосиф Давыдович Кобзон [здоровья ему, конечно] может просто взять, и одолжить какому-нибудь приятному человеку [дело Пейсахова]

То есть реальное личное благосостояние Иосифа Давыдовича десятикратно больше.

При этом Петросян хапуга и мироед, цинично поправший всякое понятие справедливости и всенародным голосованием произведён едва ли не в олигархи.

Но Кобзон - в политическом смысле персонаж зачастую неприемлемый, однако каких-то серьёзных вопросов на тему противоречий труда и капитала социально озабоченные граждане к нему не имеют.

Видимо, потому что Петросян только кривляться горазд, а песня про Штирлица это высокое драматическое искусство, и слезы наворачиваются, и за душу берет - огромная разница, понимать надо.

Специально для тех, кто не знает, как наш великий и прекрасный народ мыслит про справедливость: вот — теперь знаете.

Такие знания никогда не лишние.

Наталья Шавшукова:

что вдруг так окрысились на Петросяна? он артист, он популярный артист, у него своя аудитория, причём огромная. не слежу за творчеством, но там, по-моему, достаточно беззлобный юмор про тёщу, еду, алкоголь и как колхозница покупала лифчик в бутике. да пусть будет, жалко что ли?

откуда вопросы к происхождению миллиарда у Петросяна? почему? украл? у вас украл? налоги не платил? нет.

а эстетика - дело личное

ну и все.

Георгий Зотов:

Каждый чувствовал, что их вытащили лично у него из кармана. Все полагали, Петросян бесплатно по сцене скачет, а он на этом, оказывается, ещё и зарабатывает. И <много>. Либералы и лоялисты внезапно для себя объединились в общей теме. Либералов возмущало, что Петросян разбогател на кровавом режиме, а лоялисты ненавидели его, как Чубайса, потому что просто вот им страшно хотелось. Всем было плевать на курс доллара и отпускное время. Петросян и Степаненко затмили всё вокруг.

Петросян являлся абсолютным злом, объединившим русский народ. Правда, какой-то неизвестный народ в то же время ходил на его концерты, покупая за кровное бабло билеты, но на такие мелочи не обращали внимания - поскольку это явно были проплаченные боты. На земле Русской поднялся стон. И только Петросян, скрючив пальцы, где-то чах над златом, игнорируя народное возмущение.

Маруся Климова:

Никого не интересует сегодня, что Тургенев ездил в карете, а Достоевский на извозчике. Так и миллиард, который сейчас делит Петросян со своей женой, для потомков не будет иметь особого значения. Когда они будут оценивать его вклад в мировую культуру по сравнению со мной, я хочу сказать.

Кажется, слишком сильно щеголять своим чувством юмора в этой ситуации - заведомо ставить себя в глуповатое положение, но кто-то всё же рискует.

Андрій Грищук:

а ты слышал, что петросян и степаненко имущество делят через суд? последние времена настают, поверь. это же не только квартиры, земля и запорожцы (в кавычках), но и гигабайты шуток, архивы телевыступлений, тысячи сценических костюмов, актеры "кривого зеркала" опять же. все это надо поделить честно и справедливо. справится ли обычный суд? тут бы не помешал высший юмористический. а что теперь будет на эстраде? ты бы лучше джорджу мартину посоветовал присмотреться. вот где игра престолов и пир стервятников.

но. нет худа без добра. по ссылке в этой новости узнал, что петросян на втором месте среди комиков по популярности в россии. кто же первый? любопытно? первый задорнов посмертно, а третий винокур. неплохо. сам на них вырос и другим не советую.

С другой стороны, всё больше утверждается довольно здравая точка зрения, что развод - дело разводящихся, а не досужей публики (и чуть менее здравая, что всё это просто шоу)

Нахим Шифрин:

С утра вал звонков. Кажется, все информационные агентства мира озадачены новой судебной тяжбой в актерском цеху. К счастью, моя древняя отмазка "я не могу говорить - у меня запись", сказанная шепотом, работает безошибочно, а сегодня еще и оказалась наполовину правдой: я действительно полдня был на записи и пропустил много звонков с незнакомых номеров, пока телефон дожидался меня в комнате отдыха.

Последний, вечерний звонок - что-то из ряда фантасмагории: суровый баритон без приветствия потребовал к телефону Петросяна. Я, едва не поперхнувшись, сказал в чуть более грубой версии, чем вы сейчас прочтете глазами: "Совсем рехнулись, что ли?"

Я по-прежнему считаю, что распад любой семьи - дело самой семьи. Что слово "публичные люди" ничего не объясняет и не оправдывает для светских журналистов. В любом случае, я не понимаю, ЧТО я должен был бы говорить, если бы все сегодняшние разговоры с журналистами состоялись. Я искренне не догоняю, каких комментариев в таких случаях ждут от коллег или любых других не-членов актерской семьи.

Мне по-человечески грустна любая история с расставанием, вдвойне печальна, если она осложняется разделом нажитых вещей.

Но - чужие люди! Им-то что за дело до "звездных" хором и перин? И почему разговор на лавочке стал самым востребованным жанром в современной журналистике? Я понимаю, что под этим постом так или иначе образуется всё то, против чего я восстаю, отвечая, что "я - на записи".

Но, может быть, прежде чем перетирать кости героям этого ролика, вы ответите мне честно на вопрос: вам действительно интересна эта чужая, никак не касающаяся вас история?

Юрий Лоза:

Некоторые интересуются, почему я не комментирую развод Петросянаи Степаненко, неужели, мол, не позвонили? Да позвонили, конечно, причём, несколько раз, только я отказался. Однако вовсе не из принципа, а из элементарной осторожности, ведь вся эта история и связанная с ней шумиха может оказаться очередной неумной шуткой.

В сегодняшней медиасфере стремление к популярности любой ценой стало нормой, так почему бы паре престарелых юмористов не устроить долгоиграющее шоу из собственной личной жизни, как это сделали ранее десятки их коллег?

Михаил Дегтярь:

Время позднее, дети спят, потому, надеюсь, можно уже предположить, что развод Петросяна с женой - чушь несусветная, очевидная туфта, вялое средство поднятия интереса к этим двум тоскливым персонажам?

Пётр Акопов:

Шумиха вокруг развода юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко будет только нарастать – ее раздувают как СМИ, так и одна из сторон конфликта. Интерес к максимальной скандализации конфликта понятен – привлечь внимание широких масс и увеличить за счет этого собственную капитализацию. Уже можно вводить термин – «джигарханизация» скандала, то есть превращение семейных проблем в бесконечный медийный сериал.

Можно не сомневаться, что развод Петросяна и Степаненко займет в ближайшие месяцы важнейшее место в медиаповестке – несмотря на то, что один из участников процесса явно не хочет никакой шумихи, а сам суд станет закрытым для прессы.

В последние годы в России все чаще устраивают шоу из разводов и прочих семейных историй знаменитостей, повторяя западный опыт. Причем «заслуга» в этом принадлежит даже не столько адвокатам и «героям», сколько телевидению и желтой прессе – они устраивают из раздела имущества (а то и детей) полноценный сериал.

Это же мечта для медиа – история с продолжением вокруг всем известного человека! Сериал из реальных событий! Гарантированный интерес публики на протяжении нескольких месяцев, а то и лет – рост аудитории и просмотров.

И если раньше этим пробавлялась в основном желтая пресса и откровенно желтые же телеканалы, то в последние годы не удержались и самые большие медиа. Рассуждения о том, что неприлично рыться в чужом белье, отринуты как старомодные – если народ хочет это смотреть, а сами «герои» хотят об этом рассказывать, то почему нельзя?

Если же не готовы сами «потерпевшие», то всегда найдутся их знакомые, родственники и просто тусовщики, ради телеэфира или гонорара готовые часами перемывать кости живым или уже давно умершим знаменитостям (потому что отдельный подвид темы – это семейные проблемы звезд советской эпохи).

Например, весь последний год публику кормили разводом Армена Джигарханяна – главный «грех» которого был в том, что его знает вся страна (даже молодежь – благодаря «Месту встречи»). Поэтому его развод с условно молодой женой стал темой для постоянного телемарафона – на котором никому, конечно, не было дела до самого старика, сначала пытавшегося не участвовать в этой вакханалии.

Поэтому неудивительно, что дело Петросяна–Степаненко гарантированно превратится в подобное же шоу на ближайший год – если, конечно, у них не хватит ума развестись по-быстрому, в течение нескольких месяцев. Но шансов на это практически нет – потому что одна из сторон явно настроена на шоу. Как заявил адвокат Петросяна Сергей Жорин, Елена Степаненко грозила супругу скандалом, если муж не выполнит ее требований.

«Степаненко кто-то накрутил. Петросян хотел по-честному отдать половину – 50 процентов, но она захотела больше... Степаненко даже угрожала Петросяну скандалом, если ее требования не будут удовлетворены, обещала «второго Джигарханяна».

Вот самое прекрасное – второго Джигарханяна. То есть, в отличие от широко распространенного мнения, что аудиторией шоу про звездные разводы является обычный рядовой телезритель, который смотрит их как бесконечную «Санта-Барбару», под влияние телевизора попадают и сами «великие и знаменитые».

Степаненко пугает Петросяна тем, что превратит его в Джигарханяна – то есть сделает его личную жизнь предметом общенационального изучения.

Никакой морали у таких персонажей нет, как нет и внезапной обиды или чувства мести – ведь расписавшиеся 30 с лишним лет назад супруги уже 15 лет не живут вместе. С деньгами тоже нет никаких проблем, и вполне вероятно, что собственность на 1,5 миллиарда – это лишь вершина айсберга.

Так что мотивация здесь только одна – насмотревшись на то, как всей страной перебирают белье знаменитого артиста, звездная жена решила устроить звездному же мужу такое же «веселье». Не понимая, что невозможно «сделать Джигарханяна» из одного лишь Петросяна – сама Степаненко в этом случае тоже превратится в пускай и меньшего по размерам, но тоже «джигарханяна».

Это, конечно, свидетельствует о том, что телевидение программирует даже своих же «звезд»: ведь насмотревшись созданного «для масс» продукта, они сами приносят себя и своих близких в жертву процессу. С другой стороны, пошлость пожирает пошлость – так что в этом есть закономерность и хоть какая-то надежда.

Слава Шадронов:

Прогрессивная общественность в недоумении по поводу шума, вызванного разводом Петросяна и Степаненко... - узок круг этих людей, страшно далеки они от народа! Я, кстати, работая некогда в "Антенне", неоднократно общался с обоими, и с другими юмористами круга "Кривого зеркала", "Аншлага", прочих подобных проектов - никто не обязан любить, что они делают, но люди как люди, уж точно не хуже тех жрецов святого искусства, что сидят по театральным закуткам или сочиняют музыку себе под нос, а двуличных подонков среди эстрадных попсовиков едва ли больше, чем среди утОнченных интеллигентов с передовыми взглядами, проверено на опыте. Но недостаточно употреблять в качестве нарицательных имена некоторых деятелей, чтоб в полной мере отдать должное масштабу их "всенародного признания". Для меня уже спустя годы открылось, как обстоят дела в действительности. Три года назад в Тарусе после безуспешных поисков могилы Паустовского на местном кладбище обратились за помощью к тетке, цветами при входе торгующей. Увы, дорогу к могиле Паустовского она объяснить нам не смогла, хотя мы, кружа, подходили и обращались к ней по меньше мере дважды. Но и к вопросам нашим тетенька отнеслась с недоумением, заметив, что на тарусском кладбище помимо Паустовского много других знаменитостей:

- У нас брат Степаненко похоронен! (Не дождавшись восторженного вскрика.) Елены Степаненко!! (И чтоб совсем добить нас, тугодумов никчемных, пафосом). Родной!!!

Нам потом говорили, что родной брат Елены Степаненко заведовал в Тарусе газораспределителем или чем-то в этом роде - в общем, действительно, был представителем местной знати, да к тому же с такой блистательной сестрой - куда там Паустовскому!

Светлана Гаврилина:

О том, что юморист Петросян был на ком-то женат и вот сейчас разводится, я с утра раз двадцать прочитала у прогрессивных молодых ФБ-юзеров, презирающих "86%" и включающих в эти проценты всех людей возраста своих родителей.

Но возникает вопрос: выходит, именно молодых прогрессивных юзеров так зацепила эта сенсационная новость, и именно они отслеживают все телодвижения и перипетии жизни Петросяна и т.д.? Мне бы вот и в голову не пришло за этим следить, я книжки читаю, хорошую музыку слушаю)))

Похоже, эстетические разногласия у меня не только с российским бомондом, но и с прогрессивной общественностью.

Екатерина Барабаш:

Самое смешное в новости про развод Петросяна и Степаненко - то, что она многим показалась смешной. Видимо, в разводе двух бездарных юмористов есть какая-то изюминка размером со слона, которого только я сослепу и не приметила.