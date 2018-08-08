Студенческий журнал НГУ был удален после вызова в Роскомнадзор

В Новосибирске главный редактор студенческого журнала Новосибирского государственного университета "УЖ" Петр Маняхин удалил последний номер издания из паблика соцсети "ВКонтакте" после вызова в Роскомнадзор.

В пресс-службе регионального управления Роскомнадзора ТАСС сообщили, что ведомство не давало рекомендаций по удалению журнала, разговор касался нарушений в выходных данных издания и об отправке обязательного экземпляра.

Маняхин рассказал "Сибирь.Реалиям", что рекомендации были и, что им "пригрозили правовыми последствиями, а у студенческого журнала нет возможности судится".

Удаленный из паблика соцсети "ВКонтакте" номер был посвящен теме толерантности. У экспертов была претензия к одному из материалов "Я – это я", в котором были монологи ЛГБТ-жителей новосибирского Академгородка. Сам Маняхин гей-пропаганды в тексте не видит.

В России действует закон, запрещающий "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних".