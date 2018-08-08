ЦИК одобрил три формулировки вопроса по пенсионному референдуму

Центральная избирательная комиссия России на заседании в среду признала соответствующими закону и одобрила все три формулировки вопроса референдума о повышении пенсионного возраста. Они были предложены тремя инициативными группами.

Первым был одобрен вопрос от московской инициативной группы, которую возглавляет кандидат в мэры Москвы от "Справедливой России" Илья Свиридов. Он звучит так: "Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?"

Вторая аналогичная по смыслу формулировка была предложена отделением КПРФ Алтайского края, третья – Всероссийским союзом общественных организаций по работе с многодетными семьями Московской области.

Теперь инициативные группы должны зарегистрировать подгруппы не менее чем в 42 регионах и собрать 2 миллиона подписей в поддержку референдума. Право провести референдум получит та инициативная группа, которая сделает это первой.

В середине июля Государственная дума России одобрила в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Пенсионная реформа уже вызвала акции протеста в десятках городов России.

Последний раз всероссийский референдум проводился в 1993 году.