Женщина-мусульманка впервые может стать конгрессменом США. Американка палестинского происхождения Рашида Тлаиб получила большинство голосов на предварительных выборах в Мичигане.

Во время голосования, на котором выбирали кандидата в палату представителей американского Конгресса, она обошла пятерых однопартийцев. В избирательном округе Мичиган у Рашиды Тлаиб не будет конкурентов.

Тлаиб выступает кандидатом от Демократической партии США. В случае избрания конгрессменом политик намерена бороться за доступное медицинское страхование, повышение минимальной заработной платы упразднение Иммиграционно-таможенной полиции США. Это ведомство ранее неоднократно критиковали за жестокое обращение с нелегальными мигрантами.

Промежуточные выборы в Соединённых Штатах намечены на ноябрь 2018 года. На них бубут избраны все 435 мест в палате представителей США и 33 места из 100 в Сенате. Если демократы получат большинство в Сенате, это усложнит процедуру принятия решений президента Дональда Трампа.