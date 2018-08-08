СМИ: на кладбище в Севастополе появилось надгробие сына Януковича

На военном кладбище в аннексированном Севастополе появился надгробный памятник с именем сына бывшего президента Украины Виктора Януковича. СМИ сообщали, что Виктор Янукович-младший погиб на озере Байкал в марте 2015 года, но официально эта информация не подтверждалась.

По данным сайта Крым.Реалии, на Братском кладбище на севере Севастополя на небольшом постаменте установлен бюст с указанием дат рождения и смерти (16.07.1981 г. – 20.03.2015 г.) младшего сына украинского экс-президента, который в феврале 2014 года бежал из Украины после событий Евромайдана. Виктор Янукович-младший после бегства его отца также покинул Украину и, по сообщениям СМИ, находился в России, где поменял фамилию.

В 2015 году российские СМИ со ссылкой на МЧС России сначала утверждали, что в автокатастрофе на Байкале погиб москвич Виктор Давыдов, которому так же, как и Януковичу-младшему, было 33 года. В то же время те же источники указывали, что фамилия "Давыдова" до заключения брака с Виктором Федоровичем Януковичем имела его жена Людмила Янукович. Позднее СМИ сообщили, что 20 марта 2015 года в России, на озере Байкал, в 200 метрах от берега острова Ольхон, под лед провалился автомобиль "Фольксваген", и в результате аварии якобы погиб 33-летний Виктор Янукович-младший.

23 марта тело Януковича-младшего чартерным рейсом доставили из Иркутска в Симферополь, а затем в Севастополь, где похоронили на Братском кладбище. По сообщениям СМИ, отец погибшего присутствовал на похоронах.

Виктор Янукович-младший был депутатом Верховной Рады Украины, где входил во фракцию Партии регионов. В парламент он был избран в 2006 году, вскоре после назначения его отца на пост премьер-министра страны. Был известен своим увлечением автомобильными гонками, имел диплом мастера автоспорта.