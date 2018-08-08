ХАМАС и Израиль готовятся к мирному соглашению

Делегация группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, направилась в Каир на переговоры с руководством египетской разведки. Темой встречи станет перемирие с Израилем. Переговоры проходят при посредничестве Египта, Катара и ООН.
Накануне, 7 августа, в секторе Газа прошло совещание лидеров палестинских группировок, на котором обсуждалось прекращение военных действий с Израилем сроком на пять лет в обмен на ряд экономических послаблений. В частности, будут открыты контрольно-пропускные пункты на границе с Египтом и Израилем, через которые в Палестинскую автономию будут доставлять зерно, продукты и строительные материалы. Предполагается, что в секторе Газа начнется строительство морского порта.
В ответ ХАМАС должен прекратить все военные действия и взять под контроль массовые акции протеста. Помимо прочего власти Палестинской автономии должны будут вернуть Израилю тела двух погибших израильских военнослужащих и двух гражданских лиц, удерживаемых в секторе Газа.
По данным палестинской стороны, мирное соглашение может быть заключено до конца августа.
30 марта на границе между сектором Газа и Израилем палестинцы начали многодневную акцию протеста "Великий марш возвращения". По словам организаторов акции, они хотят привлечь внимание к судьбе жителей автономии, которые, как утверждается, не могут возвратиться в дома своих предков на территории Израиля. Последнее время протестующие посылают в сторону Израиля воздушных змеев, с помощью которых поджигают сельскохозяйственные площади. За время протестов погибло по меньшей мере 158 палестинцев. Власти Израиля возлагают ответственность за гибель людей на ХАМАС.
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