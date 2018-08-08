Сенат США предложил Ассанжу дать показания по "российскому делу"

Сенат США предложил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу дать показания по делу о вероятном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Копия письма опубликована в твиттере WikiLeaks.

В письме отмечается, что Ассанж может дать показания в закрытом режиме, в удобном для всех месте и в удобное время. Адвокаты WikiLeaks сообщили, что рассматривают предложение.

В 2016 году сайт WikiLeaks опубликовал документы Демократической партии США, которые, по данным американских спецслужб, были украдены российскими хакерами. Москва свою причастность к этому отвергает.

Джулиан Ассанж находится на территории эквадорского посольства в Лондоне с 2012 года. Он не может покинуть территорию дипмиссии, поскольку опасается ареста по запросу Швеции и дальнейшей экстрадиции в США. Американские власти обвиняют Ассанжа в публикации секретных материалов Госдепартамента. Ему грозит до 35 лет тюрьмы и даже смертная казнь. Сам Ассанж обвинения отвергает и считает их политически мотивированными.