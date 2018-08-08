Госдепартамент вводит санкции в отношении РФ из-за дела Скрипалей

Госдепартамент США вводит санкции в отношении России из-за отравления в британском городе Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепа.

Представитель Госдепартамента Хизер Нойерт уточнила, что, применив нервно-паралитическое вещество в Великобритании, Россия нарушила международное право.

Новые ограничения вступят в силу 22 августа. В частности, вводится запрет на экспорт в Россию товаров, которые используются в сфере национальной безопасности. Речь идет об электронных устройствах которые используются в авиации.

Если в Москва в течение трёх месяцев не предоставит гарантий, что не будет использовать химическое оружие и не согласится допустить международных инспекторов, то Россию ожидает второй раунд санкций, сообщает сайт NBC со ссылкой на Госдепартамент. В частности, предусматривается запрет полётов компании "Аэрофлот" в США и сокращение взаимной торговли до минимума.

В соответствии с законом 1991 года применение какой-либо страной биологического и химического оружия влечет ограничительные меры со стороны США.

4 марта 2018 года бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в городском сквере в Солсбери в бессознательном состоянии и доставлены в больницу. После долгого лечения и реабилитации оба, в разное время, были выписаны из больницы и находятся под охраной в месте, адрес которого не разглашается британскими властями.

В Лондоне заявили, что за покушением на Скрипалей стоит Кремль, поскольку боевой яд "Новичок" разрабатывался в СССР. Москва обвинения отвергает.

