Американская киноакадемия вводит новую номинацию премии "Оскар"

Американская киноакадемия с 2019 года вводит новую номинацию кинопремии "Оскар" – за выдающийся популярный фильм.

В этой номинации будут награждаться высокобюджетные блокбастеры, которые попадают в основную категорию, но проигрывают драматическим фильмам. На новую премию могут претендовать фильмы вроде "Безумного Макса", "Черной пантеры" или "Мстителей".

Церемония вручения наград будет сокращена с четырёх до трёх часов. Награды в некоторых непопулярных номинациях будут вручаться прямо во время рекламных пауз. Предполагается, что такой просмотр будет более удобным для зрителей.

Последние годы рейтинг церемонии снижается. В 2018 году прямую трансляцию вручения "Оскаров" посмотрело рекордно низкое количество телезрителей – 26,5 миллионов человек. Это на 20 процентов меньше чем годом ранее. В 2013 году вручение премий смотрели более 40 миллионов человек.

В 2019 году премия Американской киноакадемии будет вручаться 24 февраля.

