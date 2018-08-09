Китай не принимает американских санкций в отношении Ирана

Китай намерен сохранять экономические связи с Ираном, несмотря восстановление антииранских санкций администрацией президента США Дональда Трампа.

Согласно заявлению, сделанному в среду министерством иностранных дел КНР, о котором сообщает Reuters, торговые отношения Китая с Ираном носят открытый характер и не выходят за рамки санкций, введенных ООН, поэтому Пекин не намерен следовать новым ограничительным мерам, объявленным Вашингтоном.

Накануне Дональд Трамп заявил, что те страны, которые будут и впредь поддерживать торгово-финансовые контакты с Ираном, вскоре лишатся доступа на американский рынок. Президент США дал понять, что, восстанавливая антииранские санкции, он "стремится к миру" через принуждение Тегерана к прекращению ракетных разработок и спонсорства терроризма на Ближнем Востоке.

Отказ принять антииранские санкции, вероятно, усугубит торговый конфликт Китая с Соединенными Штатами, выражающийся во взаимном резком повышении ввозных пошлин на товары друг друга.