В Одессе из-за угроз отменили выступление Светланы Алексиевич

В Одессе отменили выступление белорусской писательницы и лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич из-за угроз от неизвестных.

Как сообщается в фейсбуке "Зеленого театра", где должно была пройти встреча с Алексиевич, за четыре часа до мероприятия имя писательницы появилось на украинском сайте "Миротворец" из-за "пропаганды, нацеленной на разжигание межнациональной розни, и манипулирование общественно значимой информацией" в ходе выступления в Бруклине в 2016 году.

Спустя некоторое время информация с сайта исчезла, однако "нобелевский лауреат дала понять, что выступление в такой атмосфере будет для нее некомфортным", – отметили организаторы. Для команды "Зеленого театра" также неприемлемо подвергать аудиторию и спикера любого рода рискам, говорится в сообщении.

В фейсбуке театра также опубликовано видеообращение Алексиевич, в котором она говорит, что встреча отменяется ради общей безопасности, так как организаторам выступления и ей лично поступают угрозы. При этом Алексиевич назвала совершенно надуманными какие-либо обвинения в нанесенных ею обидах украинцам. Нобелевский лауреат напомнила, что её мать украинка, а сама она родилась на Украине.

В 2015 году в первом публичном заявлении после объявления о присуждении ей Нобелевской премии Алексиевич осудила аннексию Крыма и вмешательство России на Украине, назвав его вторжением.