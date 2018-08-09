Сторонника Навального сняли с выборов мэра Хабаровска

Главу штаба Навального, кандидата в мэры Хабаровска Алексея Ворсина по решению суда сняли с выборов. Об этом он сообщил "Сибирь.Реалиям". По его мнению, это связано с тем, что его штаб начал активную предвыборную кампанию, а сам он мог победить кандидата от партии власти – вице-мэра города Сергея Кравчука. Несмотря на это, Ворсин намерен продолжать агитацию и оспаривать решение суда.

Ранее сегодня Алексея Ворсина вызвали в военкомат. Утром в местный штаб Навального, которым он руководит, пришел сотрудник комиссариата и вручил ему повестку. На тот момент официально зарегистрированный кандидат уточнил, что ему необходимо прийти туда 10 августа. Причиной вызова названо уточнение данных паспорта и военного билета.

В начале августа городская избирательная комиссия Хабаровска зарегистрировала в качестве кандидата в мэры координатора штаба Навального Алексея Ворсина. Ранее для участия в выборах он собрал 2500 подписей, в которых ранее местный избирком обнаружил ошибки. 122 подписи были признаны недействительными, из них 79 оказались забракованы из-за того, что домашний адрес одного из сборщиков якобы не совпадал с базой полиции. При этом в самих подписях ошибок не было. Ворсину удалось убедить избирательную комиссию в своей правоте, несмотря на то что рабочая группа избиркома рекомендовала не регистрировать его в качестве кандидата.

15 января Алексей Ворсин получил 15 суток ареста. Его вызвали в Центр по противодействию экстремизму и обвинили в незаконной предвыборной агитации и призывах к участию в несогласованном мероприятии. Звонок сотрудников Центра "Э" раздался через два часа после того, как Ворсин вместе с другими активистами штаба подали в администрацию города заявку на проведение митинга и шествия 28 января.



Выборы мэра Хабаровска состоятся 9 сентября.

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