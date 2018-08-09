Четверых участников "банды ГТА" приговорили к пожизненному сроку

Московский областной суд приговорил четверых участников банды, убивавшей водителей на дорогах Москвы, Подмосковья и Калужской области, к пожизненному заключению. Еще один подсудимый получил 20 лет колонии строгого режима.

Все пятеро признаны виновными в 17 убийствах, которые они совершили с 2012-го по 2014 год, двух покушениях на убийство, бандитизме, разбое, незаконном изготовлении и хранении оружия, а также похищении документов.

По версии следствия, преступники "убивали людей, чтобы связать друг друга кровью и доказать, что они достойны быть членами организованной банды". На суде обвиняемые признали себя соучастниками убийств, но утверждали, что сами их не совершали.

"Банду ГТА", как прозвали ее в СМИ по аналогии с компьютерной игрой GTA, герой которой убивает и грабит водителей, организовал в 2012 году уроженец Киргизии Ибайдулло Субханов. Участники банды останавливали машины на трассах, расстреливали водителей и пассажиров, а затем забирали у них все ценное.

По данным следствия, всего в банде было как минимум 15 человек. Кроме пятерых ее участников, осужденных Мособлсудом, еще четверо были убиты в августе 2017 года в здании того же суда – тогда обвиняемым удалось выхватить оружие у конвоя и завязать перестрелку.