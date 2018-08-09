В офисе "Открытой России" проходит обыск

В московском офисе движения "Открытая Россия" проходит обыск, сообщает координатор правозащитного проекта организации Полина Немировская.

Она затруднилась сказать, сколько именно сотрудников Следственного комитета принимает в нем участие, описав их количество словом "толпа". Что именно ищут следователи, по словам Немировской, пока неизвестно.

Ранее в "Открытой России" несколько раз проводились обыски по "делу ЮКОСа", по которому был осужден экс-глава нефтяной компании и основатель движения Михаил Ходорковский.

В 2017 году Генпрокуратура признала связанные с Ходорковским британские структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia) "нежелательными организациями". Ведомство сообщало, что это не отразится на работе российского движения, однако после этого был заблокирован сайт "Открытой России", а несколько активистов оштрафовали за участие в работе "нежелательной организации".

В понедельник также стало известно, что на допрос в Следственный комитет вызван главный редактор "Центра управления расследованиями" (ЦУР) Андрей Коняхин. Спонсором центра также является Михаил Ходорковский.

Коняхина вызвали на допрос по делу о гибели трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике, которые поехали туда по заданию ЦУР.

Ранее в СК дважды допрашивали заместителя Коняхина Анастасию Горшкову. Сообщалось, что она проходит по делу как свидетель.