Южная Корея и КНДР готовятся к новому саммиту

Представители Южной Кореи и КНДР провели встречу в Южной Корее начали подготовку к новой двусторонней встрече. Он намечен на 13 августа в пограничном пункте Пханмунджом. Об этом сообщает южнокорейское агентство "Рёнхап".

По данным агентства, на переговорах будет обсуждаться выполнение декларации, принятой лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином на саммите 27 апреля. Помимо прочего, стороны намерены обсудить подготовку следующей встречи на высшем уровне.

На сегодняшней встрече представители двух стран также обсудили модернизацию и объединение железных дорог, разъединенных после Корейской войны 1950-1953 годов. Кроме того, идет речь о восстановлении участка автомобильной дороги, соединяющей Пхеньян и Сеул.

27 апреля в приграничном поселении Пханмунджом на южнокорейской территории состоялся межкорейский саммит лидеров Северной и Южной Кореи. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин объявили о намерении подписать мирный договор, который официально положит конец состоянию войны между двумя странами. Кроме того, Пхеньян и Сеул объявили о начале работ над полным ядерным разоружением на Корейском полуострове.

Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, посетившим Южную Корею с 1953 года. Тогда было заключено перемирие в Корейской войне, однако мирный договор до сих пор не подписан.

