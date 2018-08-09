Умер режиссер Дмитрий Брусникин

В Москве в возрасте 60-ти лет скончался актер и режиссер Дмитрий Брусникин. Об этом сообщает телеканал "Дождь".

7 августа Брусникин стал художественным руководителем театра "Практика". Режиссер имел звание заслуженного артиста России. Окончил Школу-студию МХАТ и остался в ней преподавать. В 2009 году был удостоен звания "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации". В 2015 году его выпуск "Мастерская Дмитрия Брусникина" в полном составе был принят в Московский драматический театр "Человек". Сам режиссер стал заместителем художественного руководителя театра.